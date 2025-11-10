От бунтарки до бабушки-христианки: как изменилась Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика прославилась как эпатажный режиссер, была бунтаркой, любящей все неформальное, а к 41 году стала православной бабушкой. Как живет Германика, как она изменила свои взгляды?

Чем известна Германика

Валерия Гай Германика (Дудинская) родилась в 1984 году в Москве. Отец — журналист Игорь Дудинский. Мать — Наталья Дудинская (в девичестве — Лазарева).

Имя ей придумала бабушка — в честь героини Валерии из романа Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Когда Валерия подросла, взяла фамилию Гай Германика, а отчество поменяла на Александровна в честь отчима.

С будущей профессией Германика определилась не сразу: она окончила факультет зооинженерии Тимирязевской академии, но впоследствии заинтересовалась режиссурой. В итоге Валерия окончила независимую школу кино и телевидения «Интерньюс» и полгода училась на курсах документального кино режиссера Марины Разбежкиной. Через документалистику Германика и пришла в большое кино.

Валерия Гай Германика на вечеринке в рамках фестиваля «Кинотавр», 2008 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уже вторая ее документальная картина — «Девочки», в которой Германика выступила и режиссером, и оператором, стала успешной: попала в программу фестиваля «Кинотавр», где получила приз за лучшую короткометражку, а позже ее показали на 59-м Каннском кинофестивале. Лента, снятая в 2005 году, рассказывает историю трех несовершеннолетних девушек, которые пробуют на вкус «взрослую жизнь»: пьют алкоголь, употребляют наркотики, делают пирсинг и устраивают личную жизнь. Во многом эти сюжеты будут переосмыслены в дебютном художественном фильме Германики «Все умрут, а я останусь».

Нарабатывая опыт, Валерия не только занималась документальным кино, но и работала оператором в порностудии: свое решение она объясняла тем, что в то время хотела снимать как Тинто Брасс.

Фильм «Все умрут, а я останусь», вышедший в 2008-м, имел огромный успех, а Валерия, которой на тот момент было всего 24 года, стала настоящей сенсацией. Лента собрала множество наград: специальный приз конкурса «Золотая камера» на Каннском фестивале, приз «Киновзгляд» Мюнхенского кинофестиваля, премию за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Брюсселе, премию «Белый слон», а Германика победила в номинации «Открытие года» на премии «Ника» в 2009 году.

Затем Германика сняла сериал «Школа» (2010), сериал «Краткий курс счастливой жизни» (2012), «Да и да» (2014), «Мысленный волк» (2019).

Зрители хвалили режиссера за остросоциальные темы и грубый реализм, другие — ругали за надуманность сюжетов, гиперболизацию, грязь и чернуху. Тем не менее Валерия продолжала экспериментировать с кино: выпустила рэп-сериал «Бонус» (2018), представила психологическую драму «Обоюдное согласие» (2022), занялась экранизацией истории княгини Ольги в 2023 году.

Валерия Гай Германика и солист группы «Звери» Рома Зверь (в центре), получивший награду «МУЗ-ТВ 2012» в номинации «Лучшая рок-группа», в спорткомплексе «Олимпийский» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кроме того, Валерия на протяжении всей своей кинокарьеры снимает видеоклипы для музыкальных групп. В частности, она сделала клипы для Jack Action, «Ночных снайперов», «Обе Две», «Смысловых галлюцинаций».

Вообще же музыка для Германики — важная составляющая творчества. В качестве саундтреков для своих работ она часто выбирала русский рок: «Пикник», «Агату Кристи», группы «Тараканы!», «Звери», Глеба Самойлова и The Matrixx.

Что известно о личной жизни Германики

Помимо рок-музыки, Валерия интересовалась неформальными субкультурами, делала татуировки и пирсинг. Однако в 27 лет, по ее словам, она пришла к Богу.

«У меня была такая среда — музыканты, панки, субкультура, готы. Много наркотиков, алкоголя. Люди умирали. Умерла Эми Уайнхаус, когда ей было 27, а мне как раз было 27, это был тревожный звоночек. К этому времени я уже побывала во всяких больницах и перед днем рождения попросила одну свою подругу, которая часто ходила к одному необыкновенному батюшке, меня отвести. Потому что пора писать завещание», — говорила Германика.

Так Валерия нашла своего духовника, который начал ее «взращивать в духовном плане»: «Стало спокойнее. Я нашла путь к вечной жизни. То, что человеку, который вечно думает и рефлексирует, необходимо».

В 2008 году Валерия впервые стала матерью. Она родила дочь, которую назвала Октавией. До сих пор неизвестно, кто является отцом девушки.

«Мне казалось, что страшное — когда умерла моя первая собака. Или когда меня на пяти неделях беременности бросили. Я тогда начала снимать „Все умрут, а я останусь“ и осталась совершенно одна. Но сейчас я понимаю, что ничего страшного в этом не было. Но эти две вещи меня поразили», — говорила о тяжелом периоде режиссер.

Валерия Гай Германика и Глеб Самойлов Фото: Максим Шеметов/ТАСС

После расставания с отцом Октавии Валерия три года жила одна, пока не встретила певца Глеба Самойлова. Во время съемок последних серий «Школы» она увидела сон, в котором рокер спросил ее, как стать готом. Режиссер узнала, что после распада «Агаты Кристи» Глеб создал группу The Matrixx в готическом стиле, увидела в этом знак и через директора разыскала музыканта.

Вскоре после знакомства влюбленные съехались. Как пишет «СтарХит», Германика оплачивала обеды, одежду Самойлова, а также его лечение от алкоголизма и наркомании, пока не осознала, что не стоит жить с зависимым человеком.

«Пока была с Глебом, потеряла не только дело, деньги, но и доверие людей, с которыми сотрудничала раньше. Было очень сложно. Ну а потом люди снова вернулись ко мне, увидели, что я очень хочу работать и готова направить всю свою энергию в нужное русло. Несчастная любовь — подпитка для режиссера», — признавалась Валерия после расставания.

В июле 2015 года она вышла замуж за участника шоу «Танцы со звездами» Вадима Любушкина после нескольких месяцев знакомства. Ее избранник не успел до конца оформить развод со своей первой женой, процесс считался незавершенным, а Любушкин оказался из-за этого двоеженцем.

Спустя всего четыре месяца она подала на развод, а еще через пять родила дочь Северину.

Валерия Гай Германика и Денис Молчанов Фото: Екатерина Лызлова/PhotoXPress.ru

Следующим избранником кинематографиста стал бизнесмен Денис Молчанов, они расписались, и молодой человек удочерил Октавию и Северину, а потом родился их сын Август. Однако в 2023 году супруги расстались. О причинах расставания ничего не известно.

Накануне Германика сообщила, что впервые стала бабушкой. Старшая дочь режиссера, 17-летняя Октавия, родила первенца. На фотографиях Валерия держит внучку на руках, при этом лицо ребенка закрыто стикером.

«Дети растут, и внуки растут. На карусели — дети, внучка и друзья», — подписала она публикацию.

Имя отца ребенка не раскрывается.

Употребление алкоголя и наркотиков вредит здоровью.

