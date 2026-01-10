Юрист раскрыл детали штрафов за переводы денег на карту Юрист Мирзоев: ФНС оштрафует за сокрытие налога при переводе денег на карту

ФНС может взыскать с россиян штрафы до 40% от недоплаченной суммы за умышленное сокрытие налога при переводе денег на карту, заявил юрист Юрий Мирзоев. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», при отсутствии умысла штраф составит от 20%. Сотрудники ведомства постоянно мониторят сомнительные переводы на банковские карты.

За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей. Кроме того, начисляются пени на просрочку, — отметил он.

Тем временем выяснилось, что для большинства граждан России с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей налоговая нагрузка в 2026 году останется прежней. Экономист Юлия Кузнецова отметила, что они продолжат платить ставку НДФЛ в размере 13% от своих заработков. По-настоящему ощутимый рост налогов начнется для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, что соответствует примерно 416 тыс. рублей в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что новая семейная налоговая выплата вызовет большой интерес у российских граждан. Он отметил, что данная мера должна поддержать семьи, где средний доход на человека за предыдущий год не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе.