Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской

Подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство с аккумулятором, нашли под Audi в столичном районе Ново-Переделкино, передает Telegram-канал Mash. По информации источника, владелец иномарки — женщина с фамилией Зеленская.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. В результате инцидента похититель лишился нескольких пальцев.

В Екатеринбурге силовики предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Исполнителем оказался россиянин 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. В момент задержания, когда злоумышленник уже изъял взрывное устройство из схрона, его куратор дистанционно привел бомбу в действие.

До этого сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Ему назначили 24 года лишения свободы.