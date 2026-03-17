Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 18:14

Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской

Похожий на СВУ предмет нашли под Audi москвички Зеленской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство с аккумулятором, нашли под Audi в столичном районе Ново-Переделкино, передает Telegram-канал Mash. По информации источника, владелец иномарки — женщина с фамилией Зеленская.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. В результате инцидента похититель лишился нескольких пальцев.

В Екатеринбурге силовики предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Исполнителем оказался россиянин 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. В момент задержания, когда злоумышленник уже изъял взрывное устройство из схрона, его куратор дистанционно привел бомбу в действие.

До этого сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Москва
СВУ
находки
иномарки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.