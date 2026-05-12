Игры в песочнице закончились вызовом полиции из-за внезапной находки Welt: в Берлине ребенок откопал на прогулке клад с деньгами и драгоценностями

В Берлине ребенок во время прогулки случайно отыскал настоящий клад с деньгами и драгоценностями, пишет немецкое издание Welt. По его информации, сокровища были зарыты в землю под кустами на детской площадке в районе Вильмерсдорф.

Серебряные монеты, золотые украшения, дорогие часы и множество купюр по €200: ребенок из детского сада сделал поистине удивительную находку на детской площадке в Берлине, — говорится в материале.

Как уточнила столичная полиция, в схроне находилось €6 тыс. (531 тыс. рублей) наличными и даже небольшой золотой слиток. Воспитательница детсада вместе с отцом юного кладоискателя собрали все вещи и передали правоохранителям.

Сейчас полицейские выясняют происхождение этих предметов и проверяют, не относятся ли они к похищенному имуществу. На данный момент заявлений о пропаже такого рода ценностей не поступало.

Ранее в Норвегии шестилетний школьник нашел меч викингов во время экскурсии в поле в районе Брандбу. Ребенок заметил в земле торчащий ржавый металлический предмет, школьник вытащил его и позвал взрослых. Находка оказалась однолезвийным мечом эпохи викингов возрастом около 1300 лет.