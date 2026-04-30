В Калининграде обнаружили уникальный янтарь с отпечатком дубового листа

В Калининграде обнаружили уникальный кусок янтаря с отпечатком древнего дубового листа, сообщает «МК в Калининграде». Находка станет еще одним экспонатом музейной коллекции Янтарного комбината.

Сообщается, что янтарь обнаружили во время сортировки. Размеры образца составили 5,8 на 2,1 сантиметра, по словам исследователей, лист, отпечатавшийся на камне, принадлежал одному из ископаемых видов дуба, исчезнувших около 2–2,5 млн лет назад.

Специалисты подчеркивают, что подобные открытия встречаются довольно редко. Обычно в янтаре находят инклюзы — насекомых или фрагменты растений, заключенные в прозрачный камень.

Ранее сообщалось, что в Калининграде обнаружили образец янтаря возрастом до 50 млн лет. Он образовался в личинке древнего жука.