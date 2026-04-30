День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 12:54

В Калининграде обнаружили уникальный янтарь с отпечатком дубового листа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калининграде обнаружили уникальный кусок янтаря с отпечатком древнего дубового листа, сообщает «МК в Калининграде». Находка станет еще одним экспонатом музейной коллекции Янтарного комбината.

Сообщается, что янтарь обнаружили во время сортировки. Размеры образца составили 5,8 на 2,1 сантиметра, по словам исследователей, лист, отпечатавшийся на камне, принадлежал одному из ископаемых видов дуба, исчезнувших около 2–2,5 млн лет назад.

Специалисты подчеркивают, что подобные открытия встречаются довольно редко. Обычно в янтаре находят инклюзы — насекомых или фрагменты растений, заключенные в прозрачный камень.

Ранее сообщалось, что в Калининграде обнаружили образец янтаря возрастом до 50 млн лет. Он образовался в личинке древнего жука.

Регионы
Калининград
янтарь
находки
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.