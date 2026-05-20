Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас выразил поддержку главному тренеру команды Михаилу Галактионову. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что хочет, чтобы специалист остался у руля коллектива.

Я бы хотел, чтобы Михаил Михайлович остался в «Локомотиве». Мы прошли вместе уже очень многое. С удовольствием поработал бы с ним еще, — сказал Карпукас.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» завоевал бронзовые медали. Железнодорожники набрали 53 очка в 30 турах. Сообщалось, что Галактионов может стать главным тренером ЦСКА.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что руководству «Динамо» следует вспомнить, как тренер Сандро Шварц покидал клуб в 2022 году. Ветеран считает, что в случае назначения тренеру следует объясниться перед болельщиками. Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 бело-голубые завоевали бронзовые медали, а также вышли в финал Кубка России. После начала СВО тренер доработал сезон до конца, после чего уехал в Германию.