Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом в военной академии

Президент США Дональд Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за баллистическими экранами из пуленепробиваем стекла и поликарбоната, передает РИА Новости. Мероприятие проходило на спортивном стадионе под открытым небом в военной академии береговой охраны в штате Коннектикут.

Баллистические экраны — это прозрачные бронепанели, которые весят сотни килограммов, собираются в виде прочной стены с трех сторон трибуны и способны выдержать прямое попадание крупнокалиберных пуль. Секретная служба США сделала их обязательным стандартом для выступлений первых лиц на открытых площадках после покушения на Трампа в 2024 году.

Ранее стало известно, что подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием Трампа забронировал номер за день до нападения. Это позволило ему лучше ориентироваться в здании. В СМИ уточнили, что здание не может быть полностью изолировано для проведения мероприятий с повышенными требованиями к безопасности.