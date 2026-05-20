20 мая 2026 в 19:47

Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом в военной академии

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за баллистическими экранами из пуленепробиваем стекла и поликарбоната, передает РИА Новости. Мероприятие проходило на спортивном стадионе под открытым небом в военной академии береговой охраны в штате Коннектикут.

Баллистические экраны — это прозрачные бронепанели, которые весят сотни килограммов, собираются в виде прочной стены с трех сторон трибуны и способны выдержать прямое попадание крупнокалиберных пуль. Секретная служба США сделала их обязательным стандартом для выступлений первых лиц на открытых площадках после покушения на Трампа в 2024 году.

Ранее стало известно, что подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием Трампа забронировал номер за день до нападения. Это позволило ему лучше ориентироваться в здании. В СМИ уточнили, что здание не может быть полностью изолировано для проведения мероприятий с повышенными требованиями к безопасности.

