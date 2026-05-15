Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку. Ранее он не был знаком со своей жертвой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Неудачная прогулка

Инцидент произошел 14 мая на территории дачного поселка Николины Сады в городском округе Наро-Фоминск. Две сестры 2016 и 2018 года рождения гуляли на улице вечером и заметили, что за ними следует незнакомец.

«Предварительно установлено, что на улице к двум гулявшим девочкам подошел неизвестный, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил им одну из несовершеннолетних. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована, нападавший с места происшествия скрылся», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Девочку уже выписали

Пострадавшую доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где провели срочную операцию. Telegram-канал SHOT писал, что девочка была ранена в правую щеку и левый висок. Сейчас школьницу уже выписали, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

«Пострадавшая была госпитализирована в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Проведен медицинский осмотр, оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент девочка выписана и находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства», — сообщили в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Пациент ПНД

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

«Моими коллегами из полиции Подмосковья в кратчайшие сроки подозреваемый установлен и задержан. 21-летний местный житель доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — рассказала Волк.

Она отметила, что мужчина, напавший с ножом на девочку, не был знаком с пострадавшей. Известно также, что он имеет психические расстройства и три дня назад выписался из психиатрической больницы.

Telegram-канал «112» сообщал, что напавший на девочек мужчина — иностранец. Он нигде не работает.

Подмосковное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

«Впоследствии фигурант был задержан и доставлен в следственный отдел для производства необходимых следственных действий. Следствием проводится допрос фигуранта, изъято орудие преступления, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления», — доложили в СКР.

