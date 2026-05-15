День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:37

Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку. Ранее он не был знаком со своей жертвой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Неудачная прогулка

Инцидент произошел 14 мая на территории дачного поселка Николины Сады в городском округе Наро-Фоминск. Две сестры 2016 и 2018 года рождения гуляли на улице вечером и заметили, что за ними следует незнакомец.

«Предварительно установлено, что на улице к двум гулявшим девочкам подошел неизвестный, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил им одну из несовершеннолетних. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована, нападавший с места происшествия скрылся», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Девочку уже выписали

Пострадавшую доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где провели срочную операцию. Telegram-канал SHOT писал, что девочка была ранена в правую щеку и левый висок. Сейчас школьницу уже выписали, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

«Пострадавшая была госпитализирована в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Проведен медицинский осмотр, оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент девочка выписана и находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства», — сообщили в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент ПНД

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

«Моими коллегами из полиции Подмосковья в кратчайшие сроки подозреваемый установлен и задержан. 21-летний местный житель доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — рассказала Волк.

Она отметила, что мужчина, напавший с ножом на девочку, не был знаком с пострадавшей. Известно также, что он имеет психические расстройства и три дня назад выписался из психиатрической больницы.

Telegram-канал «112» сообщал, что напавший на девочек мужчина — иностранец. Он нигде не работает.

Подмосковное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

«Впоследствии фигурант был задержан и доставлен в следственный отдел для производства необходимых следственных действий. Следствием проводится допрос фигуранта, изъято орудие преступления, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления», — доложили в СКР.

Читайте также:

Мать-педофилка совращает сына-инвалида: СКР начал проверку под Иркутском

На глазах у сына: мужчина убил жену и зарезал изнасилованную падчерицу

Зарезал падчерицу перед свадьбой: мужчина сел на 20 лет за двойное убийство

Растление во время тихого часа: муж директрисы детсада оказался педофилом?

Палец отрезали и затолкали в колготки: садистки пытали ребенка в детсаду

Общество
уголовные дела
покушения
дети
криминал
Россия
Подмосковье
Московская область
Наро-Фоминск
психиатрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.