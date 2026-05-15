Мужчина ударил ножом семилетнюю девочку в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске полицейские задержали мужчину, который ударил ножом семилетнюю девочку, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, пострадавшую увезли в больницу.

По данным Telegram-канала Mash, девочку ударил прохожий, который изначально не был с ней знаком. Как сказано в публикации, школьница получила ранения обеих щек и уха.

