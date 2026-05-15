15 мая 2026 в 10:18

Мужчина ударил ножом семилетнюю девочку в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске полицейские задержали мужчину, который ударил ножом семилетнюю девочку, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, пострадавшую увезли в больницу.

В Подмосковье полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, девочку ударил прохожий, который изначально не был с ней знаком. Как сказано в публикации, школьница получила ранения обеих щек и уха.

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Иша Алтайского края расследуется убийство 15-летнего школьника. По данным родственников погибшего, подросток был убит после конфликта с двумя взрослыми мужчинами, знакомыми его семьи. Мужчины пригласили подростка к себе, где между ними произошел конфликт, переросший в насилие.

До этого в Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта. Как рассказал отец ребенка, участник СВО, его сына госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

