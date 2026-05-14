День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:42

На глазах у сына: мужчина убил жену и зарезал изнасилованную падчерицу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Бурятии под суд пойдет местный житель, который зарезал супругу и надругался над падчерицей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Пришел с ножом

Душегуб жил в селе Бичура вместе с супругой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном. В конце апреля 2025 года он во время бытовой ссоры избил падчерицу.

После семейного скандала домашний тиран покинул дом и стал жить отдельно. Но летом, 7 июня, фигурант приехал к супруге и стал выяснять с ней отношения во дворе.

После он напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом по различным частям тела.

Изнасиловал в бане

На крики женщины из дома выбежала дочь. Она попыталась помешать расправе, но отчим дал отпор. Сначала он напал на девочку, а затем затащил ее в баню.

Там он ударил девочку кирпичом по голове, изнасиловал, после чего нанес удары ножом в шею, по туловищу и руке. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте.

«После содеянного злоумышленник перекинул нож в соседний огород, затем скрылся с места преступления и позднее выбросил в реку окровавленную одежду. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции. На протяжении предварительного расследования фигурант содержался под стражей», — рассказали в СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Издание «Номер один» уточняет, что после расправы мужчина еще успел забрать из дома годовалую дочь. Он отвез ее к новой сожительнице, после чего скрылся на автомобиле.

Два убийства на глазах у мальчика

Оба преступления были совершены на глазах у малолетнего мальчика, что будет учтено при определении меры наказания. Экспертиза установила, что ребенок получил психотравму, которая повлекла за собой психическое расстройство.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в Следкоме.

Мужчину будут судить не только по статьям об убийстве и изнасиловании, но и за предыдущие преступления, совершенные в семье: побои и причинение легкого вреда здоровью.

Читайте также:

Зарезал падчерицу перед свадьбой: мужчина сел на 20 лет за двойное убийство

Палец отрезали и затолкали в колготки: садистки пытали ребенка в детсаду

«Вместе со ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика

Плакал и звал маму: копейский маньяк получает посылки весом 15 кг

Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане

Всех детей взяли на контроль: как живет семья жертвы педофила Жилкина

Общество
уголовные дела
насилие
происшествия
криминал
дети
убийства
изнасилования
инцест
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
ЕС готовится выставить Румынии счет на €15 млрд за «разгильдяйство»
«Я уролог, а не уфолог»: на аргентинском радио ошиблись с экспертом по НЛО
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.