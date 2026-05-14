На глазах у сына: мужчина убил жену и зарезал изнасилованную падчерицу

В Бурятии под суд пойдет местный житель, который зарезал супругу и надругался над падчерицей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Пришел с ножом

Душегуб жил в селе Бичура вместе с супругой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном. В конце апреля 2025 года он во время бытовой ссоры избил падчерицу.

После семейного скандала домашний тиран покинул дом и стал жить отдельно. Но летом, 7 июня, фигурант приехал к супруге и стал выяснять с ней отношения во дворе.

После он напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом по различным частям тела.

Изнасиловал в бане

На крики женщины из дома выбежала дочь. Она попыталась помешать расправе, но отчим дал отпор. Сначала он напал на девочку, а затем затащил ее в баню.

Там он ударил девочку кирпичом по голове, изнасиловал, после чего нанес удары ножом в шею, по туловищу и руке. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте.

«После содеянного злоумышленник перекинул нож в соседний огород, затем скрылся с места преступления и позднее выбросил в реку окровавленную одежду. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции. На протяжении предварительного расследования фигурант содержался под стражей», — рассказали в СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Издание «Номер один» уточняет, что после расправы мужчина еще успел забрать из дома годовалую дочь. Он отвез ее к новой сожительнице, после чего скрылся на автомобиле.

Два убийства на глазах у мальчика

Оба преступления были совершены на глазах у малолетнего мальчика, что будет учтено при определении меры наказания. Экспертиза установила, что ребенок получил психотравму, которая повлекла за собой психическое расстройство.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в Следкоме.

Мужчину будут судить не только по статьям об убийстве и изнасиловании, но и за предыдущие преступления, совершенные в семье: побои и причинение легкого вреда здоровью.

