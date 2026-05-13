Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане

В США арестовали учительницу, которая совратила ученика и изнасиловала его в школьной кладовке, а потом — в своем автомобиле. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.
Учительница биологии
Марис Николс — 25-летняя учительница биологии из средней школы в штате Джорджия, в городе Дугласвилл. 8 мая она была задержана и арестована по подозрению в педофильском преступлении.
Ей предъявлены обвинения по двум пунктам сексуального насилия со стороны лица, обладающего надзорными или дисциплинарными полномочиями.
Женщину-педагога обвиняют в том, что она дважды вступала в половую связь с одним и тем же учеником: один раз — 23 апреля в школьном чулане, а другой раз — 2 мая в машине в конце подъездной дорожки дома в Дугласвилле. Возраст ученика не раскрывается.
«Нарушает профессиональные стандарты»
DailyStar отмечает, что профиль педагога был удален с сайта школы в тот же день. При этом неясно, возле чьего дома произошел половой акт и кому принадлежала машина.
«Узнав о предполагаемом нарушении, округ немедленно начал расследование. Безопасность учащихся является наивысшим приоритетом для округа. Предполагаемое поведение неприемлемо и нарушает профессиональные стандарты, которым обязаны соответствовать все сотрудники», — говорится в официальном обращении школьной системы округа Дуглас к родителям.
При этом не уточняется, была ли девушка уволена с педагогической должности.
Наставник футболистов
По данным СМИ, Николс начала работать в школе еще в 2023 году. Ей доверили ведение школьной команды по футболу в апреле того года, а через месяц назначили ее учителем биологии. Она совмещала обе должности.
Как сообщает New York Post, женщина является выпускницей Университета Либерти — частного евангелического христианского учебного заведения, связанного с Южной баптистской конвенцией Вирджинии, где получила степень бакалавра наук со специализацией в области преподавания.
Университет Либерти известен своей строгой политикой в отношении служебных романов, согласно которой студенты должны «воздерживаться от сексуальной активности вне брака, установленного библейскими принципами», как указано на его веб-сайте.
В настоящее время она находится под стражей в тюрьме округа Дуглас, залог установлен в размере $40 тыс.
Читайте также:
Всех детей взяли на контроль: как живет семья жертвы педофила Жилкина
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
«Не пинай, нассы на нее»: подростки глумились над девочкой из-за вейпа
Профессор в кислоте: аспирант убил и пытался растворить своего наставника