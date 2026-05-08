Профессор в кислоте: аспирант убил и пытался растворить своего наставника

В 2020 году в Воронеже пропал местный ученый Вячеслав Кузнецов. Спустя время его останки нашли в емкостях с соляной кислотой в квартире его коллеги и студента. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Со студентами на короткой ноге

Вячеслав Кузнецов — профессор Воронежского университета и доктор химических наук. Всю свою жизнь он посвятил науке. Вместе с коллегами он изобрел аграрную технологию так называемой твердой воды — специальных гранул, удерживающих влагу в почве.

Жены и детей у Вячеслава не было. Более близкие отношения он строил с коллегами по кафедре и студентами. Среди них выделялся аспирант Дмитрий Быковский: около десяти лет он вращался в окружении профессора, был капитаном университетской баскетбольной команды и регулярно приходил в гости за научными консультациями.

«Я знаю, что брат ему помогал. Быковский всегда приходил и просил его что-то сделать. Раза два-три, наверное, сталкивалась. Он при мне приходил, чай сидели пили, разговаривали, общались о делах университетских, о работе», — рассказывает в интервью Елене Погребижской сестра профессора Татьяна Селезнева.

Кафедра стала нарколабораторией?

Но к 2019 году отношения начали портиться. В академической среде поползли слухи, что Быковский мог использовать университетскую лабораторию в ночное время для синтеза запрещенных веществ.

Кузнецов в тот момент месяц отсутствовал на кафедре из-за того, что перенес операцию. Профессор потребовал от коллег сменить замки в кабинете, а сам бывший аспирант перестал появляться в стенах вуза.

В августе 2019 года, когда Кузнецов находился в больнице, он начал получать тревожные СМС с кодами подтверждения банковских операций. Кто-то пытался получить доступ к его счетам, где хранились как личные сбережения, так и средства гранта на совместный с китайскими партнерами научный проект — около 1,5 млн рублей.

Как позже выяснило следствие, в это же время в квартире профессора побывали двое людей в перчатках и бахилах. Быковский привел с собой знакомого ИТ-специалиста Александра Харламова. Они проникли внутрь в темноте, нашли компьютер, но вывести деньги не удалось: для подтверждения трансакций требовался телефон самого профессора, находившегося в стационаре.

Контейнеры, в которых злоумышленник пытался растворить останки профессора Фото: СУ СКР по Воронежской области

Сняли квартиру по соседству

План пришлось отложить, но не отменить. Харламов был на крючке у Быковского. Он задолжал бывшему аспиранту 670 тыс. рублей, из-за чего и согласился участвовать в операции — ради списания долга.

В декабре 2019 года они арендовали квартиру в соседнем доме, наняв для этого знакомого Илью. С нового адреса велась слежка. Быковский заранее, еще в январе, привез в арендованную квартиру два контейнера объемом 50 литров.

Позже этот набор дополнили соляная кислота, черные мусорные пакеты, перчатки, бахилы и ножовка по металлу. Злоумышленники ждали лишь подходящего момента.

Несли мертвеца как пьяного

4 марта 2020 года Быковский постучался в дверь своего бывшего наставника. Профессор к тому времени уже простил молодого человека за его ошибки и принял у себя. Но кроме Быковского в квартире оказался Харламов, который схватил обессилевшего после операции профессора со спины удушающим приемом за шею.

В рюкзаке Быковского находилась тряпка, пропитанная хлороформом. Он плотно прижал ткань к лицу ученого.

Сестра убитого уверена, что родственник сопротивлялся при нападении. Его очки позже нашли за батареей, а сами преступники рассказывали, что профессор пытался бежать через открытое окно первого этажа. Но хлороформ и физическое превосходство двух здоровых молодых мужчин сделали свое дело.

Потерявшего сознание Кузнецова связали скотчем, уложили на кровать и зафиксировали на лице тряпку с химвеществом. Татьяна уверена, что некоторое время злоумышленники пытались выпытать у ее брата пароли и коды для доступа к банковским счетам.

Примерно после часа ночи Харламов позвонил напарнику и сообщил, что профессор не подает признаков жизни. Точная причина смерти так и осталась предметом споров судебных экспертов: острое отравление парами хлороформа или асфиксия от удушающего захвата.

К пяти утра, когда на улице стало совсем темно, мужчины обыскали квартиру, забрали паспорт, банковские карты, 700 тыс. рублей наличными и личные документы. После этого им предстояло вынести тело в соседний дом.

Чтобы не вызывать подозрений у возможных свидетелей, они повели связанного ученого под руки, изображая, что ведут сильно пьяного соседа. Двор был пуст, и им удалось беспрепятственно добраться до арендованной квартиры, где уже ждали приготовленные емкости.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Четыре месяца на балконе

В новой квартире тело профессора сначала оставили в коридоре, а позже перенесли в ванную комнату. Через несколько дней Харламов взял на себя задачу по расчленению. Провел эту операцию он в ванной.

Останки упаковали в плотные черные пакеты, а Быковский тщательно отмыл ванну хлоркой и протер все уксусом. Чтобы избавиться от улик окончательно, пакеты решили перевезти в другую квартиру — ту, где официально проживал Харламов. Перевозка заняла несколько дней: мужчины трижды ездили через город на такси и обычных маршрутках, провозя рюкзаки с расчлененкой.

Приглашали гостей, пока труп разлагался в кислоте

В квартире Харламова пакеты вскрыли и поместили в подготовленные контейнеры, заполненные соляной кислотой. Емкости выставили на балкон.

Преступники рассчитывали, что химическая реакция полностью уничтожит останки, после чего жидкость можно будет слить в канализацию или ближайший водоем. Пока кислота работала, жизнь в съемной квартире шла своим чередом.

Харламов не только оставался там жить, но и устраивал посиделки с друзьями. Когда арендованную квартиру продали, новые владельцы разрешили ему остаться. Контейнеры продолжали стоять на балконе, а квартиросъемщик спокойно спал рядом, даже не пытаясь скрыть их от гостей или потенциальных покупателей.

Фото: СУ СКР по Воронежской области

Криптовалютчики

Похищенные деньги — личные сбережения Кузнецова и грантовые средства — преступники начали тратить. Они купили дорогие спортивные костюмы, кроссовки и другие вещи.

Пытаясь обналичить или перевести средства без следа, они решили купить биткоины через посредника. Именно этот шаг стал роковым для их плана. В это же время весь Воронеж искал пропавшего профессора. Его сестра Татьяна ночевала в пустой квартире, брат звонил волонтерам, а Дмитрий Быковский активно участвовал в поисках: клеил объявления в центре города, выкладывал ориентировки в соцсети.

Он даже согласился на проверку на полиграфе, но позже отказался, сославшись на высокую температуру. Следствие шло медленно, но оперативники ждали, когда цифровые следы приведут к владельцам карт.

Через два месяца после исчезновения следователь сообщил семье, что появилась зацепка. Цифровой след от операций с банковскими картами привел оперативников к посреднику по покупке криптовалюты, который вышел на Александра Харламова.

В квартиру, где на балконе стояли контейнеры, нагрянули полицейские. Емкости с соляной кислотой были обнаружены на месте. Внутри находились фрагменты тела Вячеслава Кузнецова. Несмотря на четырехмесячное воздействие кислоты, останки удалось идентифицировать. Преступников задержали. Харламов сразу дал признательные показания и назвал имя сообщника. На следующий день задержали Быковского.

Быковский в суде ухмылялся

После первичных допросов стратегия Дмитрия изменилась: он отозвал свои слова, заявил о давлении со стороны следствия и потребовал домашнего ареста, ссылаясь на болезнь бабушки. В суде его поведение разительно отличалось от поведения Харламова.

Александр выглядел сломленным, просил прощения, а голова его поседела. Быковский же, по словам родственников профессора, держался высокомерно, часто ухмылялся во время зачитывания обвинений и писал бесконечные жалобы на судью и оперативников. Его отец присутствовал на заседаниях, но ни разу не подошел к семье потерпевших, чтобы извиниться.

Следователи потребовали провести эксгумацию, так как контейнеры с останками были ошибочно захоронены вместе с гробом до завершения экспертизы. Могила была вскрыта, вещественные доказательства изъяты, и лишь затем профессора предали земле окончательно.

Суд установил организатором преступления Быковского, который разработал план и обеспечил доступ к квартире и кислоте. Харламова признали соучастником, непосредственно осуществлявшим расправу и уничтожение тела.

Обоих приговорили к длительным срокам: Быковский получил 21 год колонии строгого режима, Харламов — 20 лет. В апелляционной инстанции срок Быковскому сократили на один год, а также обязали обоих выплатить по миллиону рублей компенсации.

Квартиру Кузнецова родственники позже продали, так как находиться в стенах, где разыгралась трагедия, было невыносимо. Любимых котов профессора, Мусю и Борьку, передали волонтерам.

