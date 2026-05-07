День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 18:40

Изнасиловал и спрятал тело в навозе: народ потребовал казни для педофила

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Индии 65-летний мужчина изнасиловал и убил четырехлетнюю девочку. Последние минуты жизни ребенка попали на камеры видеонаблюдения. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой трагедии.

Раздробил голову камнем

Преступление было совершено в городе Пуна 1 мая. В СМИ попала видеозапись, на которой видно, как 65-летний обвиняемый уводит девочку с улицы. По данным следствия, злоумышленник завлек ребенка в ловушку, обещая угостить сладостями.

Известно, что пострадавшая приехала в Пуну к своей бабушке на каникулы. Родственница не видела ничего страшного в том, чтобы внучка свободно гуляла за пределами двора.

Вскоре родственники спохватились и начали поиски девочки. Следом подключились друзья семейства и соседи. Полиция обнаружила, что девочку увел за руку неизвестный пожилой мужчина.

Вскоре личность мужчины была установлена, обвиняемый задержан, а окровавленное тело девочки найдено, пишет NDTV.

Было установлено, что пенсионер увел девочку в загон для скота. Там он изнасиловал ребенка, убил и раздробил голову камнем. После он попытался спрятать тело под кучей коровьего навоза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Требовали казнить

После обнаружения тела местное сообщество было возмущено. Это привело к протестам со стороны семьи жертвы и местных жителей. Возмущенные граждане 2 мая перекрыли одну из дорог, требуя прислушаться к их ультиматуму. Они настаивали, что насильник-убийца должен понести максимальное наказание — быть приговоренным к смертной казни. Торговое сообщество призывало начать забастовку и организовать протестный марш, чтобы власти форсировали судебный процесс над изувером, пишет abp.com.

Акция длилась шесть часов, пока начальник полиции Пуны Сандип Сингх Гилл не заявил, что в течение 15 дней будет составлено обвинительное заключение против старика-убийцы. Дело будет рассматриваться в ускоренном порядке. Гилл заверил протестующих, что полиция примет самые строгие меры по этому разбирательству.

Семья отвернулась

Издание Aajtak.in пишет, что семья подозреваемого разорвала с ним отношения. Его жена и сын потребовали сурового наказания, вплоть до смертной казни.

Родственники уточнили, что не общались с мужчиной последние десять лет и теперь вовсе не хотят иметь с ним каких-либо дел.

Читайте также:

Не по-соседски: мужчина сядет за изнасилование и убийство 85-летней бабушки

«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе

Раздробил фаланги участнику СВО: в Приволжье поймали цыгана-рецидивиста

Части тела раскидали по городу: убийцы оказались под стражей спустя 23 года

«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу

Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью

Читайте также
Раскрыто, какие лазейки используют зарубежные вербовщики против россиян
Общество
Раскрыто, какие лазейки используют зарубежные вербовщики против россиян
Стали известны детали дела против экс-гендира «Торпедо» о подкупе арбитров
Спорт
Стали известны детали дела против экс-гендира «Торпедо» о подкупе арбитров
Вместо банальных «огурцы-помидоры» в теплый сезон — райта: овощной салат из Индии с крутой заправкой и полезным овощем
Общество
Вместо банальных «огурцы-помидоры» в теплый сезон — райта: овощной салат из Индии с крутой заправкой и полезным овощем
Задержаны двое: кто убил калужского атлета Дмитрия Исаева?
Общество
Задержаны двое: кто убил калужского атлета Дмитрия Исаева?
Мужчина до смерти избил свою пятимесячную дочь из-за плача
Регионы
Мужчина до смерти избил свою пятимесячную дочь из-за плача
Общество
уголовные дела
Индия
криминал
убийства
педофилы
педофилия
дети
изнасилования
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.