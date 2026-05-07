Изнасиловал и спрятал тело в навозе: народ потребовал казни для педофила

В Индии 65-летний мужчина изнасиловал и убил четырехлетнюю девочку. Последние минуты жизни ребенка попали на камеры видеонаблюдения. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой трагедии.

Раздробил голову камнем

Преступление было совершено в городе Пуна 1 мая. В СМИ попала видеозапись, на которой видно, как 65-летний обвиняемый уводит девочку с улицы. По данным следствия, злоумышленник завлек ребенка в ловушку, обещая угостить сладостями.

Известно, что пострадавшая приехала в Пуну к своей бабушке на каникулы. Родственница не видела ничего страшного в том, чтобы внучка свободно гуляла за пределами двора.

Вскоре родственники спохватились и начали поиски девочки. Следом подключились друзья семейства и соседи. Полиция обнаружила, что девочку увел за руку неизвестный пожилой мужчина.

Вскоре личность мужчины была установлена, обвиняемый задержан, а окровавленное тело девочки найдено, пишет NDTV.

Было установлено, что пенсионер увел девочку в загон для скота. Там он изнасиловал ребенка, убил и раздробил голову камнем. После он попытался спрятать тело под кучей коровьего навоза.

Требовали казнить

После обнаружения тела местное сообщество было возмущено. Это привело к протестам со стороны семьи жертвы и местных жителей. Возмущенные граждане 2 мая перекрыли одну из дорог, требуя прислушаться к их ультиматуму. Они настаивали, что насильник-убийца должен понести максимальное наказание — быть приговоренным к смертной казни. Торговое сообщество призывало начать забастовку и организовать протестный марш, чтобы власти форсировали судебный процесс над изувером, пишет abp.com.

Акция длилась шесть часов, пока начальник полиции Пуны Сандип Сингх Гилл не заявил, что в течение 15 дней будет составлено обвинительное заключение против старика-убийцы. Дело будет рассматриваться в ускоренном порядке. Гилл заверил протестующих, что полиция примет самые строгие меры по этому разбирательству.

Семья отвернулась

Издание Aajtak.in пишет, что семья подозреваемого разорвала с ним отношения. Его жена и сын потребовали сурового наказания, вплоть до смертной казни.

Родственники уточнили, что не общались с мужчиной последние десять лет и теперь вовсе не хотят иметь с ним каких-либо дел.

