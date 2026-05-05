Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью

Известный московский винный эксперт оказался БДСМ-практиком. Именно последнее увлечение привело его на скамью подсудимых, а его супругу лишило жизни. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Две жизни Владимира Глухова

Владимиру Глухову было 42 года, когда его биография разделилась на две части: в первой он был признанным экспертом московской винной индустрии.

Карьера стартовала в начале 2010-х: пройдя путь от новичка, он стал шеф-кавистом — специалистом по вину, преподавал в Центре дегустации «Главвино» и престижной школе Sommelier Wine People. Глухов входил в жюри международных конкурсов, включая Prodexpo, становился призером соревнований сомелье и был желанным гостем на закрытых светских дегустациях. Коллеги знали его как эрудированного лектора, способного часами говорить о тонкостях вкуса элитного алкоголя.

За этим безупречным фасадом скрывалась вторая жизнь. Владимир был активным организатором и идеологом в сообществе БДСМ-практик, рассказывается в подкасте «Внутри Тьмы | Дудич». Он администрировал закрытый клуб в Москве, вел Telegram-канал почти на две тысячи подписчиков, где публиковал откровенные материалы со съемок сессий: веревки, плети, ножи.

Он позиционировал себя как опытного доминанта, практиковал крайне опасный knife-play — игры с ножами и телом — и регулярно посещал тематические фестивали, проводя сессии на открытом воздухе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эта тяга к контролю и риску имела темную подноготную. По данным РЕН ТВ, его первый брак рухнул из-за систематического насилия: Глухов регулярно бил супругу, напивался и устраивал дебоши, выходя далеко за рамки оговоренных практик.

Женщина сбежала от абьюзера. Но она была не единственной, кто обличал его жестокость. В декабре 2019 года Глухов напал с ножом на охранника жилого дома. Сотрудник ЧОПа избежал смертельного ранения лишь благодаря двум надетым бушлатам.

А летом 2022-го на фестивале «Сыр Пирмир» нетрезвый Глухов ударил коллегу Ирину Гинзбург, сопровождая нападение угрозами «закопать прямо здесь», сообщал РЕН ТВ. Несмотря на зафиксированные побои и заявления в полицию, дело закрыли за истечением срока давности.

Независимая девушка и ее доминант

Дарье Ткачук было всего 22 года, когда она связала свою жизнь с Глуховым. Она родилась в Санкт-Петербурге в интеллигентной семье и переехала в столицу не за приключениями, а ради реализации амбиций.

Девушка окончила Президентскую академию, обладала высоким интеллектом и дисциплиной. К моменту замужества она уже возглавляла отдел в крупной торговой компании, зарабатывая около 150 тысяч рублей в месяц. Дарья была полностью финансово независима и не нуждалась в поддержке мужа.

Их пути с Владимиром пересеклись примерно в 2023 году на тематическом форуме, посвященном БДСМ-культуре. 20-летняя разница в возрасте стиралась общими интересами.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отношения развивались стремительно: в 2025 году пара официально оформила брак. Для внешнего круга они казались спокойной, приличной парой: вместе путешествовали, появлялись на публике.

Но внутри их союза царила специфическая динамика. Дарья добровольно участвовала в создании контента, позировала для БДСМ-блога, а на фестивалях Глухов публично фиксировал ее на конструкциях и «наказывал» плетью. Откровенные кадры с отметинами на теле выкладывались в блоге Глухова регулярно. Для них это было формой творчества и самовыражения.

Однако за закрытыми дверями Дарья все чаще превращалась из равноправной партнерши в объект контроля. Несмотря на ее образование, амбиции и самостоятельность, Владимир умело выстраивал иллюзию безопасности и доверия. Их союз просуществовал меньше года. Дарья готовилась отметить 23-й день рождения в середине января, строила планы, но этой дате не суждено было наступить.

Ночь 11 января

Трагедия развернулась в ночь на 11 января 2026 года в поселке Отрадное, ЖК «Левел Лесной». Примерно в час ночи соседи услышали за стеной звуки ожесточенной ссоры, которая неожиданно оборвалась. Утром двор наполнился полицейскими машинами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Позже следствие восстановило детали этой роковой ночи. Владимир тщательно подготовил «сессию»: заковал руки Дарьи в наручники за спиной, связал ноги веревкой и вставил кляп. Девушка была полностью обездвижена. В ходе практики мужчина начал перекрывать ей дыхание. Организм не выдержал гипоксии, Дарья потеряла сознание и упала с кровати на пол.

В этот момент игра должна была закончиться по всем правилам безопасности: партнер обязан немедленно снять путы, освободить дыхательные пути и вызвать скорую. Но Владимир поступил иначе. Увидев бездыханную жену, он, по версии следствия, вытащил кляп, взял подушку и намеренно прижал ее к лицу Дарьи, перекрыв рот и нос.

Он удерживал подушку до полной остановки дыхания. Экспертиза констатировала смерть от механической асфиксии. Следствие расценило действия с подушкой как прямой умысел на убийство, подкрепленный недавней бытовой ссорой. Сам Глухов признает вину лишь частично, настаивая на версии роковой ошибки и превышения допустимого в игре.

Утром 11 января тело обнаружили. 19 января Красногорский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье «Убийство». Если суд примет версию следствия, Глухову грозит до 15 лет; по статье о причинении смерти по неосторожности — до двух лет.

При этом ранее Владимир сам публиковал посты об опасности эротической асфиксии и даже собирал деньги на похороны другой девушки из сообщества, погибшей схожим образом. Он знал риски, но действовал вопреки этому. Следствие продолжает работу.

