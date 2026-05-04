Тело фармацевта в БДСМ-кандалах обнаружено в Троицком округе

В Троицком округе Новой Москвы обнаружено тело 37-летнего фармацевта-провизора Валерия Б., на котором были надеты кандалы для БДСМ-игр, сообщает Telegram-канал «112». Находку сделала сестра погибшего, которая пришла навестить брата в его частном доме.

При первичном осмотре специалисты не зафиксировали на теле видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, сообщает источник. Согласно предварительным данным экспертов, мужчина мог скончаться в результате острой сердечной недостаточности.

До этого тело нашли в канализационном люке на северо-востоке Москвы. Люк вскрыли прямо на проезжей части на Русаковской улице. Личность погибшего устанавливается. Правоохранители поместили обнаруженные останки в черный пакет и отправили на экспертизу.

Ранее в Дзержинске двое местных жителей были признаны виновными в убийстве своего знакомого в ходе бытового конфликта. Во время совместного распития спиртного они повздорили, началась драка. Один из преступников нанес пострадавшему множественные удары кулаками и ножом, а потом задушил пакетом. Злоумышленники пытались скрыть убийство и спрятали тело в погребе, где оно пролежало два дня.