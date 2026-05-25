25 мая 2026 в 15:58

Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа

Политолог Дудаков: стрельба у Белого дома связана с кризисом охраны правопорядка

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Стрельба у Белого дома связана с кризисом охраны правопорядка в США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, колоссальное количество претензий накопилось в первую очередь к Секретной службе, которая отвечает за безопасность первых лиц государства.

К Секретной службе США имеется огромное количество претензий. В целом мы видим кризис правоохранительной системы, который проявляется на уровне полиции, ФБР и других структур. В Секретной службе все эти кризисные моменты имеют место. Это и падение уровня агентов, которые охраняют первых лиц государства, и недавние скандалы с тем, как некоторые из сотрудников принимали наркотики во время международных турне президентов США. Был скандал, когда они брали взятки в виде подарков от каких-то непонятных персонажей. У Секретной службы много проблем. Это также усугубляет кризис с ростом политического насилия, который проявляется в США, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что американец Несир Бест является подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом. Мужчина уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

США
Белый дом
президенты
происшествия
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
