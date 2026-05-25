Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 16:37

МИД обратился к иностранцам в Киеве перед ударами возмездия ВС России

МИД рекомендовал иностранцам покинуть Киев перед ответными ударами ВС России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщила пресс-служба МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что российская армия начинает планомерно бить по заводам украинского ВПК в Киеве. В первую очередь — по тем местам, где проектируют, собирают, программируют и готовят к бою беспилотники.

Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, — сказано в сообщении.

МИД также отметил, что Киев и его западные покровители, которые дают ВСУ оружие для ударов по России, открыто плюнули на международные законы. Они грубо нарушили Женевские конвенции о защите мирных жителей, Конвенцию о правах ребенка и другие важные соглашения, добавили в ведомстве.

Ранее в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По словам главы региона Леонида Пасечника, решение принято на уровне местного руководства, траур проходит 24 и 25 мая.

Власть
Украина
Киев
иностранцы
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дала совет, как есть шашлык без вреда для здоровья
Не только «Орешником»: как еще Россия может наказать Киев за Старобельск
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.