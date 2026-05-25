МИД обратился к иностранцам в Киеве перед ударами возмездия ВС России МИД рекомендовал иностранцам покинуть Киев перед ответными ударами ВС России

Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщила пресс-служба МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что российская армия начинает планомерно бить по заводам украинского ВПК в Киеве. В первую очередь — по тем местам, где проектируют, собирают, программируют и готовят к бою беспилотники.

Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, — сказано в сообщении.

МИД также отметил, что Киев и его западные покровители, которые дают ВСУ оружие для ударов по России, открыто плюнули на международные законы. Они грубо нарушили Женевские конвенции о защите мирных жителей, Конвенцию о правах ребенка и другие важные соглашения, добавили в ведомстве.

Ранее в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По словам главы региона Леонида Пасечника, решение принято на уровне местного руководства, траур проходит 24 и 25 мая.