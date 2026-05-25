Жена найденного мертвым липчанина поделилась подробностями его исчезновения

Жена найденного мертвым липчанина не верит в причастность сына к гибели мужа

Жена найденного мертвым жителя Липецкой области заявила, что не верит в причастность сына к гибели мужа, сообщает Telegram-канал «112». По словам Татьяны Крапивиной, между отцом и сыном были хорошие отношения и конфликтов в семье не возникало.

Мужчина поехал в Липецк, чтобы забрать 18-летнего сына Артема из университета домой на выходные. После поездки молодой человек периодически выходил на связь и сообщал, что у них все в порядке, а последний разговор состоялся незадолго до исчезновения.

Версию о том, что Артем мог убить отца, она отвергает. Поиски пропавшего юноши продолжаются.

Ранее сообщалось, что 22 мая 42-летний Алексей Крапивин вместе с сыном Артемом возвращались на автомобиле из Липецка, однако домой так и не приехали. После того как мужчины перестали выходить на связь, родственники обратились за помощью. В ходе поисков в лесном массиве был обнаружен автомобиль пропавших, а рядом — тело Алексея с признаками насильственной смерти.