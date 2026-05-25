25 мая 2026 в 17:00

Пикантная редиска с чесноком и укропом: квашеная, хрустящая и ароматная — рецепт на все времена

Это гениально простой рецепт квашеной редиски для тех, кто любит хрустящие, пикантные закуски. Никакой возни — просто нарезал, залил рассолом, добавил специи и оставил на пару дней.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая сочная редиска с ярким чесночным ароматом и пряным вкусом, в меру соленая и чуть острая. Она намного вкуснее свежей и идеально подходит к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг редиски, 1 головка чеснока, пучок укропа, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 л воды.

Редиску вымойте, обрежьте хвостики, нарежьте кружочками или оставьте целой, сделав крестообразные надрезы. Чеснок нарежьте пластинками, укроп порубите. Уложите редиску в банку слоями, пересыпая чесноком и укропом. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью и сахаром, остудите до теплого. Залейте редиску, накройте марлей. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, затем уберите в холодильник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту квашеную редиску. Удивило то, что редиска осталась хрустящей, но потеряла горечь. Чеснок и укроп добавили аромата, а рассол сделал ее пикантной. Даже муж, который не любит квашеные овощи, съел целую банку. Кстати, вместо укропа можно добавить эстрагон — вкус станет еще интереснее. Рецепт — настоящая находка для любителей острых закусок!

