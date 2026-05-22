Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 17:27

Смеялся над жареным редисом, пока не попробовал сам. Теперь это мой секретный гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я думал, редис — только в салат. Но однажды попробовал его обжарить — и теперь это мой коронный гарнир к мясу.

Ингредиенты

Редис — 500 г, оливковое масло — 2 ст. л., чесночный порошок — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сливочное масло — 30 г, петрушка — 30 г.

Как готовлю

Сначала мою редис и режу на половинки или четвертинки. Важно взять плотные корнеплоды без пустот — иначе каша выйдет. Разогреваю сковороду с оливковым маслом, выкладываю редис в один слой. Приправляю солью, перцем и чесночным порошком. Жарю на средне-сильном огне 8–10 минут, помешивая редко, чтобы появилась золотистая корочка.

За 2 минуты до конца бросаю сливочное масло — оно тает и окутывает редис сливочной нотой. В самом конце посыпаю рубленой петрушкой, перемешиваю и снимаю с огня. Подаю сразу, пока хруст снаружи и мягкость внутри не исчезли.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Редис на сковороде превратился в нечто невероятное: снаружи — аппетитная золотистая корочка, внутри — нежная, почти картофельная мякоть. Щепотка чесночного порошка сделала свое дело — аромат стоял на всю кухню. Теперь это мой коронный гарнир к стейку, советую подавать горячим.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
редис
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.