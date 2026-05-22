Смеялся над жареным редисом, пока не попробовал сам. Теперь это мой секретный гарнир

Честно, я думал, редис — только в салат. Но однажды попробовал его обжарить — и теперь это мой коронный гарнир к мясу.

Ингредиенты

Редис — 500 г, оливковое масло — 2 ст. л., чесночный порошок — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сливочное масло — 30 г, петрушка — 30 г.

Как готовлю

Сначала мою редис и режу на половинки или четвертинки. Важно взять плотные корнеплоды без пустот — иначе каша выйдет. Разогреваю сковороду с оливковым маслом, выкладываю редис в один слой. Приправляю солью, перцем и чесночным порошком. Жарю на средне-сильном огне 8–10 минут, помешивая редко, чтобы появилась золотистая корочка.

За 2 минуты до конца бросаю сливочное масло — оно тает и окутывает редис сливочной нотой. В самом конце посыпаю рубленой петрушкой, перемешиваю и снимаю с огня. Подаю сразу, пока хруст снаружи и мягкость внутри не исчезли.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Редис на сковороде превратился в нечто невероятное: снаружи — аппетитная золотистая корочка, внутри — нежная, почти картофельная мякоть. Щепотка чесночного порошка сделала свое дело — аромат стоял на всю кухню. Теперь это мой коронный гарнир к стейку, советую подавать горячим.