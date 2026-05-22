Студентку приговорили к пяти годам колонии за попытку вступить в РДК ТАСС: московская студентка получила пять лет за попытку примкнуть к террористам

Второй Западный окружной военный суд приговорил московскую студентку Полину Костикову к пяти годам колонии общего режима. Девушку, внесенную в РФ в перечень террористов, признали виновной в попытке вступления в запрещенный «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС.

Костикову Полину Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в террористическом сообществе), и назначить ей пять лет лишения свободы, со штрафом 250 тыс. рублей, — гласил приговор.

Следствие выяснило, что подсудимая планировала выехать на подконтрольную противнику территорию для работы в качестве военного медика. Государственное обвинение запрашивало для нее более суровое наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сама фигурантка на этапе следствия сначала признавала свою вину лишь частично, однако к моменту передачи материалов дела в суд полностью согласилась с предъявленным обвинением.

Ранее в Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. В СК по региону сообщили, что мужчина подозревается в приготовлении к террористической деятельности и изготовлению взрывчатых веществ. Мужчину завербовали кураторы из международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.