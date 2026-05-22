Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 19:10

Студентку приговорили к пяти годам колонии за попытку вступить в РДК

ТАСС: московская студентка получила пять лет за попытку примкнуть к террористам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй Западный окружной военный суд приговорил московскую студентку Полину Костикову к пяти годам колонии общего режима. Девушку, внесенную в РФ в перечень террористов, признали виновной в попытке вступления в запрещенный «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС.

Костикову Полину Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в террористическом сообществе), и назначить ей пять лет лишения свободы, со штрафом 250 тыс. рублей, — гласил приговор.

Следствие выяснило, что подсудимая планировала выехать на подконтрольную противнику территорию для работы в качестве военного медика. Государственное обвинение запрашивало для нее более суровое наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сама фигурантка на этапе следствия сначала признавала свою вину лишь частично, однако к моменту передачи материалов дела в суд полностью согласилась с предъявленным обвинением.

Ранее в Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. В СК по региону сообщили, что мужчина подозревается в приготовлении к террористической деятельности и изготовлению взрывчатых веществ. Мужчину завербовали кураторы из международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Общество
суды
терроризм
студентки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Целенаправленный удар»: атака ВСУ обернулась смертью мирной жительницы
В российском городе сбили два украинских беспилотника
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Россиянам объяснили, чем опасен слишком крепкий рубль
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Пасечник раскрыл, сколько человек остаются под завалами в Старобельске
Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?
Глава Нацразведки США ушла в отставку
«Многое изменилось»: Лантратова о расширении полномочий омбудсменов в СНГ
Пасечник ввел режим ЧС после трагедии в Старобельске
Рубио рассказал о «нетрадиционном» завершении украинского конфликта
Одна из стран ЕС вынесла на референдум инициативу об ограничении населения
«Локомотив» завоевал второй Кубок Гагарина: почему клуб доминирует в КХЛ
Тарасова объяснила переход Плющенко, ВСУ «атаковали» Прибалтику: что дальше
Преследование гражданской машины «Дартсом» закончилось гибелью человека
В ЛНР оценили ситуацию на месте атаки ВСУ на колледж
Командующий армией Пакистана прибыл в Иран
В ООН отреагировали на удар ВСУ по колледжу в Старобельске
Ресторан вспыхнул на Большой Никитской улице в центре Москвы
Путина пригласили посмотреть на самолет Ил-114-300 на ПМЭФ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.