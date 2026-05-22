Стало известно, какой срок светит бывшему замглавы столичной подземки

Прокурор запросил 11 лет колонии для экс-замглавы столичного метро Дощатова

Гособвинение запросило 11 лет колонии для бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, сообщили в суде. Фигуранта обвиняют в получении взяток — речь идет об автомобиле Toyota RAV4 и одежде премиальных брендов, передает РИА Новости.

Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для Дощатова, — рассказал собеседник агентства.

Дощатов был задержан и арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что в ноябре 2023 года чиновник получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за действия в пользу одной из коммерческих компаний.

Ранее сообщалось, что Дощатов признался в получении взяток. На судебном заседании он сознался, что получал особо крупную и крупную взятки от представителя компании «Техпромимпорт». Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявлял, что в рамках дела об особо крупной взятке было арестовано имущество фигуранта общей стоимостью 100 млн рублей.

