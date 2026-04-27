Раскрыта судьба пассажира, упавшего на рельсы в московском метро

23-летняя девушка погибла при падении на пути в московском метро

Упавшим на рельсы на станции московского метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии человеком оказалась 23-летняя девушка, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник. По словам собеседника, она погибла в результате инцидента.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что на станции «Преображенская площадь» Сокольнической линии метро пассажир рухнул на железнодорожное полотно. Происшествие случилось примерно в 12:56 по московскому времени. По данным ведомства, на этом отрезке пути движение поездов временно осложнено.

Кроме того, мужчина упал на станции «Улица Академика Янгеля» в московском метро около полудня 10 апреля на рельсовое полотно и получил травмы, несовместимые с жизнью, скончавшись до приезда скорой. Инцидент повлек дополнительные последствия: разбитое стекло кабины поезда осколком ранило в лицо женщину, которой затем потребовалась медицинская помощь.