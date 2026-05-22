Ресторан вспыхнул на Большой Никитской улице в центре Москвы

В Москве на Большой Никитской улице загорелся ресторан, сообщает ТАСС со ссылкой на столичные оперативные службы. По предварительной информации, в заведении вспыхнула вытяжка.

На Большой Никитской, 19/15, произошло возгорание в ресторане, загорелась вытяжка, — отметил собеседник агентства.

В тушении участвуют не менее восьми расчетов. Люди эвакуировались из здания самостоятельно, информации о пострадавших нет. В агентстве подчеркнули, что соседние заведения продолжают работу.

Ранее четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По оперативным данным, из здания были эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. В тушении участвовали 30 пожарных и девять единиц техники.

До этого девушка осталась в лифте один на один с горящим пауэрбанком. Находившееся в ее сумке устройство неожиданно взорвалось, и после в замкнутом пространстве начался пожар. Она бросила его на пол и выбежала из лифта.

Также 18 лошадей заживо сгорели на конно-спортивной базе в Петергофе. Причины возгорания выясняются.