Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 19:43

Путина пригласили посмотреть на самолет Ил-114-300 на ПМЭФ

Путина пригласили оценить новый самолет Ил-114-300 на форуме в Петербурге

Ил-114-300 Ил-114-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый региональный лайнер Ил-114-300 будет представлен широкой публике в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума, заявил президенту РФ Владимиру Путину первый замглавы Луховицкого авиационного завода Денис Погодин. Он пообщался с российским лидером на встрече выпускников кадровой программы «Время героев», сообщает ТАСС.

На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели лично, — обратился к главе государства Погодин.

Новинка представляет собой модернизированную версию отечественного турбовинтового самолета Ил-114. Новая модель призвана полностью заменить на внутренних пассажирских авиалиниях устаревшие советские Ан-24. Кроме того, авиалайнер должен заместить эксплуатируемые сейчас зарубежные самолеты аналогичного класса: канадские Bombardier Dash 8 и французские ATR72.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аврора» планирует получить первые самолеты Ил-114-300 уже в 2028 году. Гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик сообщил, что эксплуатация начнется в Хабаровском крае, где расположены необходимые авиаремонтные предприятия.

Россия
ПМЭФ
Владимир Путин
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Целенаправленный удар»: атака ВСУ обернулась смертью мирной жительницы
В российском городе сбили два украинских беспилотника
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Россиянам объяснили, чем опасен слишком крепкий рубль
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Пасечник раскрыл, сколько человек остаются под завалами в Старобельске
Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?
Глава Нацразведки США ушла в отставку
«Многое изменилось»: Лантратова о расширении полномочий омбудсменов в СНГ
Пасечник ввел режим ЧС после трагедии в Старобельске
Рубио рассказал о «нетрадиционном» завершении украинского конфликта
Одна из стран ЕС вынесла на референдум инициативу об ограничении населения
«Локомотив» завоевал второй Кубок Гагарина: почему клуб доминирует в КХЛ
Тарасова объяснила переход Плющенко, ВСУ «атаковали» Прибалтику: что дальше
Преследование гражданской машины «Дартсом» закончилось гибелью человека
В ЛНР оценили ситуацию на месте атаки ВСУ на колледж
Командующий армией Пакистана прибыл в Иран
В ООН отреагировали на удар ВСУ по колледжу в Старобельске
Ресторан вспыхнул на Большой Никитской улице в центре Москвы
Путина пригласили посмотреть на самолет Ил-114-300 на ПМЭФ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.