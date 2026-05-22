Путина пригласили посмотреть на самолет Ил-114-300 на ПМЭФ Путина пригласили оценить новый самолет Ил-114-300 на форуме в Петербурге

Новый региональный лайнер Ил-114-300 будет представлен широкой публике в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума, заявил президенту РФ Владимиру Путину первый замглавы Луховицкого авиационного завода Денис Погодин. Он пообщался с российским лидером на встрече выпускников кадровой программы «Время героев», сообщает ТАСС.

На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели лично, — обратился к главе государства Погодин.

Новинка представляет собой модернизированную версию отечественного турбовинтового самолета Ил-114. Новая модель призвана полностью заменить на внутренних пассажирских авиалиниях устаревшие советские Ан-24. Кроме того, авиалайнер должен заместить эксплуатируемые сейчас зарубежные самолеты аналогичного класса: канадские Bombardier Dash 8 и французские ATR72.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аврора» планирует получить первые самолеты Ил-114-300 уже в 2028 году. Гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик сообщил, что эксплуатация начнется в Хабаровском крае, где расположены необходимые авиаремонтные предприятия.