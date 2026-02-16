Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 08:14

Глава «Авроры» Сухоребрик назвал сроки получения первых Ил-114-300

Авиакомпания «Аврора» получит первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году

Сертификационные испытания пассажирского самолета Ил-114-300 на базе Байконура Сертификационные испытания пассажирского самолета Ил-114-300 на базе Байконура Фото: Нина Падалко/РИА Новости/Пресс-служба ОАК
Авиакомпания «Аврора» планирует получить первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, сообщил РИА Новости генеральный директор перевозчика Константин Сухоребрик. Эксплуатация начнется в Хабаровском крае, где расположены необходимые авиаремонтные предприятия.

Несмотря на то что первые серийные машины поступят заказчикам уже в 2026 году, «Авроре» придется подождать завершения этапа доводки бортов. Глава авиакомпании пояснил, что первоначальная эксплуатация новых судов будет проходить вблизи заводов-изготовителей для оперативного устранения возможных технических неполадок.

Первые три машины будут как начальная эксплуатация, потому что машины новые, появятся «детские болезни», и промышленность хочет их видеть рядом со своими заводами, — отметил Сухоребрик.

По его словам, полноценная работа на Дальнем Востоке начнется только после того, как промышленность доведет самолеты до необходимого производственного состояния. Для полного закрытия маршрутной сетки авиакомпании требуется 20 единиц Ил-114-300. С 2028 года производитель намерен выпускать по шесть машин ежегодно, что позволит сформировать весь парк в течение трех-четырех лет. Ожидается, что новые воздушные суда свяжут Хабаровский край с Сахалином, Камчаткой и Колымой.

Ранее директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман заявил, что самолет Ил-114-300 имеет серьезные перспективы и большое будущее на международном рынке. После демонстрации самолета на авиасалоне Wings India им заинтересовалась Индия.

самолеты
авиакомпании
Россия
Ил-114-300
