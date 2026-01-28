Российский Ил-114-300 заинтересовал иностранных заказчиков В ПАО «Ил» заявили о высоком интересе Индии к самолету Ил-114-300

Представленный на авиасалоне Wings India российский самолет Ил-114-300 имеет серьезные перспективы на индийском рынке, заявил в эфире телеканала «Россия 1» управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман. По его оценке, характеристики самолета делают его востребованным для эксплуатации в индийских условиях.

Индийская сторона проявила большую заинтересованность к нашему проекту, к самолету Ил-114-300, еще задолго до выставки. <…> Я думаю, что Ил-114-300 ждет большое будущее здесь, на индийском рынке, — сказал Бренерман.

Он подчеркнул, что самолет превосходит западные аналоги по ряду параметров, в том числе по показателям топливной эффективности. Глава ПАО «Ил» также обратил внимание на реализуемую в Индии масштабную программу по развитию региональной аэропортовой сети. В связи с этим индийские перевозчики и государственные структуры заинтересованы в современных региональных самолетах.

Ранее сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ 100. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026, где ранее прошли мировые премьеры лайнеров SJ 100 и Ил-114.