28 января 2026 в 12:23

Россия и Индия договорились о совместном выпуске «Суперджетов»

ОАК и индийская HAL подписали договор о совместном производстве SJ-100

Самолет SJ-100 Самолет SJ-100 Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ-100, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026, где ранее прошли мировые премьеры лайнеров SJ-100 и Ил-114.

HAL будет предоставлена лицензия на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета, — добавили представители компании.

Индия получит право не только собирать «Суперджеты», но и реализовывать их, а также производить все необходимые комплектующие для ремонта и обслуживания техники. Российская сторона возьмет на себя техническое сопровождение проекта: специалисты ОАК помогут индийским коллегам переоснастить заводы, предоставят услуги по проектированию и проведут необходимые консультации. Со своей стороны, госкорпорация HAL поможет в сертификации и валидации типа самолета на территории Индии.

Ранее двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 испытали на «птицестойкость». В ходе тестов на стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в работающую на максимальном режиме установку выстрелили из специальной пушки тушками птиц.

