Двигатель для самолета Superjet 100 проверили на «птицестойкость» Новый двигатель для Superjet 100 подтвердил прочность на испытании птицами

Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 испытали на «птицестойкость», рассказали «Известиям» в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В ходе тестов на стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в работающую на максимальном режиме установку выстрелили из специальной пушки четырьмя тушками птиц.

Имитация столкновения происходила на скорости 103 м/с, что соответствует условиям взлета и посадки самолета. Проверка подтвердила надежность конструкции: двигатель не получил критических повреждений и сохранил полную управляемость. По оценкам экспертов, успешные «птичьи тесты» стали предпоследним крупным циклом испытаний перед официальным допуском двигателя к эксплуатации. Ранее силовая установка уже прошла испытания на заброс воды и отрыв лопаток вентилятора.

В Ростехе подчеркивают, что двигатель вплотную подошел к финальному этапу сертификации. Завершение сертификационных процедур ожидается не позднее II квартала 2026 года.

