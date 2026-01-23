Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 08:13

Двигатель для самолета Superjet 100 проверили на «птицестойкость»

Новый двигатель для Superjet 100 подтвердил прочность на испытании птицами

Sukhoi Superjet 100 Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 испытали на «птицестойкость», рассказали «Известиям» в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В ходе тестов на стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в работающую на максимальном режиме установку выстрелили из специальной пушки четырьмя тушками птиц.

Имитация столкновения происходила на скорости 103 м/с, что соответствует условиям взлета и посадки самолета. Проверка подтвердила надежность конструкции: двигатель не получил критических повреждений и сохранил полную управляемость. По оценкам экспертов, успешные «птичьи тесты» стали предпоследним крупным циклом испытаний перед официальным допуском двигателя к эксплуатации. Ранее силовая установка уже прошла испытания на заброс воды и отрыв лопаток вентилятора.

В Ростехе подчеркивают, что двигатель вплотную подошел к финальному этапу сертификации. Завершение сертификационных процедур ожидается не позднее II квартала 2026 года.

Ранее в России разработали многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», существенно повышающие эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия. Ростех сообщил, что были произведены первые партии. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, патроны разработаны с учетом реалий современного боя.

