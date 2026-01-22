В России создали специальные патроны для борьбы с дронами

В России разработали многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», существенно повышающие эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, передает пресс-служба Ростеха. Уже произведены первые партии. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, боеприпасы разработаны с учетом реалий современного боя.

Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами, — отметил он.

