Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:28

В России создали специальные патроны для борьбы с дронами

Ростех: в России создали многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с дронами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России разработали многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», существенно повышающие эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, передает пресс-служба Ростеха. Уже произведены первые партии. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, боеприпасы разработаны с учетом реалий современного боя.

Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские солдаты ликвидировали важного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Как уточнил командир разведывательно-штурмового отряда с позывным Журба, задачу выполнил расчет БПЛА бригады «Волки». Ликвидированный боец в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции.

Также стало известно, что российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Уточнялось, что командование противника безуспешно пытается остановить продвижение ВС России.

Ростех
патроны
дроны
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей
В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль
Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
«Вызывает страх»: в ЕС забили тревогу из-за заявлений Трампа о Гренландии
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Трамп решил платить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США
Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи
В России создали специальные патроны для борьбы с дронами
Гладков показал последствия ЧП в Белгороде
Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»
Семь одежек против мороза: как не замерзнуть даже в -30
Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных
Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения
Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину
Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ
Российские солдаты ликвидировали ценного корректировщика ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.