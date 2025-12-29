Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:29

«Ведут наступление на всех направлениях»: Герасимов о ситуации в зоне СВО

Герасимов: российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские войска наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине, доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о ситуации в зоне СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение армии РФ.

Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование Вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение, — сказал Герасимов.

В ходе совещания Герасимов также подчеркнул, что в декабре 2025 года ВС РФ освободили свыше 700 квадратных метров территории. Кроме того, был установлен контроль над 32 населенными пунктами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б.

ВС РФ
ВСУ
СВО
Генштаб ВС РФ
Валерий Герасимов
Владимир Путин
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии раскритиковали встречу Зеленского и Трампа
«Ждать осталось недолго»: генерал предсказал скорый крах ВСУ
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Кошки Куклачева отказались от работы после его госпитализации
Муж Кадышевой ответит в суде за долги
Политолог оценил вероятность начала новой войны между Израилем и Ираном
В США заявили об угрозе ядерной войны по вине искусственного интеллекта
Напавших на псковских десантников признали террористами и экстремистами
Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ
Двое мужчин «похитили» новогоднее настроение у жителей российского региона
Израиль захотел снова ударить по Ирану
Осознанный Новый год: как оптимизировать расходы и собрать новогодний стол
Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни
Суд прекратил дело против бывшего вице-мэра Челябинска
В Уфе будут судить укравшего 114 млн рублей топ-менеджера
Кимаковский раскрыл главный плюс от освобождения Диброва
В Петербурге в пансионате для пожилых обнаружили проблемы с санитарией
Человечина у реки и в лесу: пьяный мужчина расчленил подругу после драки
Ушел голос из «Прекрасного далека»: умерла певица Дасковская, что известно
Титулованный боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.