«Ведут наступление на всех направлениях»: Герасимов о ситуации в зоне СВО Герасимов: российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине, доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о ситуации в зоне СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение армии РФ.

Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование Вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение, — сказал Герасимов.

В ходе совещания Герасимов также подчеркнул, что в декабре 2025 года ВС РФ освободили свыше 700 квадратных метров территории. Кроме того, был установлен контроль над 32 населенными пунктами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б.