15 февраля 2026 в 09:06

Герасимов заявил о продвижении российских военных к Славянску

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Войска Южной группировки российских войск ведут активное наступление в направлении Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В ходе инспекции подразделений группировки «Центр» военачальник также отметил, что российские военные завершают освобождение Резниковки.

Войска Южной группировки продвигаются в направлении Славянска, завершается освобождение Резниковки, — сказал Герасимов.

Также в Генштабе отметили, что противник перебросил на Запорожское направление наиболее боеспособные штурмовые части с других участков. Таким образом противник пытается остановить наступление группировки войск «Восток», пояснил Герасимов.

При этом ВСУ несут значительные потери в зоне боевых действий, которые не в состоянии восполнить. Из-за недостаточной укомплектованности батальонов украинские войска начали делать ставку на беспилотники. Вместе с этим глава Генштаба сообщал, что российские военнослужащие применяют беспилотники в среднем в два раза больше, чем ВСУ.

