15 февраля 2026 в 09:06

ВСУ попытались усилить Запорожское направление одним решением

Герасимов: ВСУ перебросили штурмовиков на Запорожское направление

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Командование ВСУ передислоцировало на Запорожское направление наиболее боеспособные штурмовые части с других участков фронта, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале, таким образом противник пытается остановить наступление группировки войск «Восток».

Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединения группировки уверенно отражают атаки противника, формирования противника несут значительные потери, — сказал Герасимов.

Также начальник Генштаба отметил, что ВСУ несут значительные потери в зоне боевых действий, которые не в состоянии восполнить. По его словам, из-за недостаточной укомплектованности батальонов украинские войска начали делать ставку на беспилотники.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе. В районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

