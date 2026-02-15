«Не в состоянии восполнить»: Герасимов — о потерях ВСУ Герасимов: ВСУ несут значительные потери, которые они не в состоянии восполнить

Вооруженные силы Украины несут значительные потери в зоне боевых действий, которые они не в состоянии восполнить, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, из-за сниженной укомплектованности батальонов украинские войска начали делать ставку на беспилотники.

ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников, — рассказал Герасимов.

Ранее глава Генштаба сообщал, что российские военнослужащие применяют беспилотники в среднем в два раза больше, чем ВСУ. Он подчеркивал, что украинские бойцы пытаются сделать основной акцент на использовании дронов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе. Так, в районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. Минобороны России эту ситуацию не комментировало.