«Растянуть не вышло»: Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ Марочко: ВСУ потеряли за три дня около 1 тыс. бойцов у Терноватого

Попытки Вооруженных сил Украины переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. По словам эксперта, все бойцы были неподготовленными. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Они понесли серьезные потери и за три дня потеряли порядка 1 тыс. неподготовленных боевиков, которые хотели растянуть на более длительное время, но не успели. Они закончились за три дня, — констатировал Марочко.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

До этого появилась информация, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.