Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 03:09

«Растянуть не вышло»: Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ

Марочко: ВСУ потеряли за три дня около 1 тыс. бойцов у Терноватого

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки Вооруженных сил Украины переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. По словам эксперта, все бойцы были неподготовленными. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Они понесли серьезные потери и за три дня потеряли порядка 1 тыс. неподготовленных боевиков, которые хотели растянуть на более длительное время, но не успели. Они закончились за три дня, — констатировал Марочко.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

До этого появилась информация, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Андрей Марочко
ВСУ
Запорожская область
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, личная жизнь, скандалы: как живет Анна Уколова
Атака ВСУ вызвала пожар на резервуаре с нефтепродуктами под Краснодаром
«Надувают щеки»: Пушков высказался о вкладе ЕС в переговоры по Украине
Стало известно, как США могут «душить» Иран перед переговорами
«Они настоящие»: Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах
Запои, избиение возлюбленной, Полищук: куда пропал актер Алексей Макаров
Рубио и Зеленский «сверили часы» по обороне и экономике
В РПЦ пояснили, что верующим запрещено есть в масленичную неделю
«Никто не сможет»: на Западе раскрыли планы Евросоюза по Украине
«Растянуть не вышло»: Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
В ОП озвучили, чем грозит нерадивым родителям неуплата алиментов
В РАН спрогнозировали, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
Болельщики устроили акцию в поддержку Гренландии на ОИ
Омбудсмен решил попросить у Путина паспорт для итальянского репортера
Российские силы продолжают улучшать позиции под Славянском
Три аэропорта на Северном Кавказе закрылись для самолетов
Зачем на Олимпиадах раздают презервативы и почему они в дефиците на ОИ-2026
Сосулька убила 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода
Алиев анонсировал сроки подписания мира с Арменией
Российский рядовой «задушил» диверсию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.