30 января 2026 в 12:20

В Минобороны назвали число освобожденных сел в зоне СВО за неделю

Минобороны: ВС России освободили шесть сел за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Также беженцы из Ямполя рассказали, что ВСУ стреляли в местных жителей в подвале, препятствовали их эвакуации и занимались мародерством. По их словам, украинские солдаты буквально выпотрошили каждый дом.

