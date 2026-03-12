На контроле у Бастрыкина: отца и сына избила этническая банда в Приморье

В Петропавловске-Камчатском группа приезжих избила отца и сына из-за парковочного места. Ситуацию взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Почему дело получило такой разворот, что произошло на самом деле и кто в результате понесет наказание — в материале NEWS.ru.

Как в Петропавловском-Камчатском дрались из-за парковки

Конфликт произошел 8 марта у дома по адресу улица Звездная, 9. Это обычная пятиэтажка, рядом с ней — несколько таких же домов, школа и продуктовый магазин.

В районе девяти вечера житель города Александр приехал в свой двор и увидел, что его парковочное место занято «лицом неславянской внешности».

«Я попросил хозяина убрать машину, но в ответ услышал кучу нецензурной брани. После этого он полез в драку, ударил меня чем-то тяжелым», — поделился мужчина с «Русской общиной».

За отца вступился его сын Максим. Разгорелась драка. Вскоре поверженный мигрант пошел домой, вспоминает Александр. Через пару минут с его балкона раздался крик: мужчина оскорблял русских, сопровождая это пожеланием смерти.

«Мы пошли домой. Через минут десять — пятнадцать нам стали кидать снежки в окно. Мы спустились, и началась драка», — вспомнил Александр.

Что говорят отец и сын о драке на парковке

В социальных сетях моментально разлетелось видео случившегося. Местные жители снимали драку с разных ракурсов. Видно, как несколько мужчин повалили одного на снег, сжали в кольцо, пинают ногами, выкрикивая при этом нецензурные ругательства. Затем они достают биты. «Это ничего себе!» — возмущается закадровый голос. Человек, лежащий на земле, пытается закрыть голову руками.

«Я бросился защищать отца, повалил одного из нападающих. Тогда меня стали добивать трое битами. Я упал. Меня стали бить по лицу и всему телу», — рассказал сын Максим.

По данным «Русской общины», у отца и сына — сотрясение мозга. К тому же у молодого человека сломано ребро и ушибы головы. У мужчины сломан палец на ноге, множественные гематомы, зашита рассеченная бейсбольной битой голова.

Что говорят свидетели о драке на парковке

У потасовки оказалось много свидетелей. Среди них — жительница соседнего дома Анна. Она рассказала NEWS.ru, что группировка приезжих «перекрыла район и избила людей». По ее словам, этнические банды в городе до сих пор верят, что что-то решают.

«Они спровоцировали драку. Все подобные банды должна уничтожить полиция», — подвела итог она.

Некоторых люди уверены, что драку начали отец и сын. Жительница двора Ольга рассказала NEWS.ru, что якобы они сами вышли на улицу уже с битами, при этом кричали оскорбления в адрес приезжих.

«Много соседей пытались их угомонить, а они никого не слушали! Пришлось вызывать полицию. Говорят, что эти „мигранты“ живут на Камчатке уже 28 лет и являются гражданами России», — прокомментировала женщина.

Какое наказание грозит тем, кто устроил драку

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании нападения на жителей Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«В ходе ссоры злоумышленники, используя биты и дубинки, избили отца и сына. Пострадала мать потерпевшего, пытаясь прекратить драку. Когда женщина попыталась заступиться за родственников и остановить потасовку, нападавшие применили силу и в отношении нее. Отмечается, что в процессе драки агрессоры также допускали публичные оскорбления в адрес потерпевших и других граждан», — сообщили в ведомстве.

По данному факту следственными органами УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru отметил, что за данное преступление свободы можно лишиться на срок до семи лет.

Может ли парковочное место быть частной собственностью

Парковочные места возле дома могут принадлежать людям при соблюдении условий, продолжил Лунев. Например, это зависит от статуса земельного участка и порядка оформления прав на парковочное место. Проще говоря, земля — общее имущество собственников помещения, закрепить за собой индивидуальное парковочное место можно только по решению общего собрания собственников.

«Но такое распределение не превращает место в частную собственность — оно остается частью общего имущества дома», — заметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, нарушением закона является самовольное занятие части дворовой территории — установка парковочных барьеров, столбиков, цепей, нанесение надписей с номером автомобиля и тому подобное.

