«Боимся за свою жизнь»: под Калугой мигранты-таджики изнасиловали девочку

Жители деревни Кривское Калужской области, в которой малолетние мигранты из Таджикистана изнасиловали четырехлетнюю девочку, заявили NEWS.ru, что давно боятся за свою безопасность и жизнь. Они считают, что глава местной администрации закрывает глаза на беспредел нелегалов. О том, что происходит в деревне, — в материале NEWS.ru.

Как бесчинствуют мигранты в деревне Калужской области

На прошлой неделе в середине рабочего дня во дворе жилого дома в деревне Кривское сыновья мигрантов 9 и 11 лет изнасиловали четырехлетнюю девочку, которая гуляла с отцом на детской площадке. Когда мужчина сидел на лавке, его кто-то отвлек, и он перестал следить за дочкой. Малолетние таджики затащили девочку в бельевую сушилку и надругались над ней.

По словам члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, родители подозреваемых задержаны, им грозит уголовное дело и депортация.

Кривское — это небольшая деревня, расположенная в 8–10 километрах от Обнинска. В ее окрестностях находится множество производств — два молочных завода, конфетная фабрика и другие. Как рассказала NEWS.ru местная жительница Ольга (имя изменено. — NEWS.ru), возможно, из-за этого в последние три-четыре года мигрантов в деревне стало больше.

«Я была вынуждена забрать своих детей из кривской школы. В ней стало слишком много детей, плохо говорящих на русском языке. От этого страдают качество обучения и дисциплина. Страшно подумать, какие последствия будут в дальнейшем», — рассказала женщина.

По словам Ольги, однажды ее сын, обучавшийся в начальной школе, вернулся с уроков и пожаловался: «Мама, мой одноклассник угрожает зарезать всех неверных».

«Поведение других детей тоже пугало. Например, подросток-таджик, гуляя по улицам, будто специально ссорился с местными ребятами и угрожал им ножом», — сообщила женщина.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кем были мигранты, изнасиловавшие четырехлетнюю девочку под Калугой

Жительница деревни Людмила, воспитывающая четырех детей, заявила NEWS.ru, что давно опасается выпускать на улицу самых младших.

«Один из этих насильников, девятилетний негодяй, еще до 1 сентября избил одноклассницу. Ее папа возмутился, но все решили миром. В школе все это продолжилось. Мало того что он срывал уроки, пел на них и танцевал. Оказалось, что он очень любит драться», — сказала Людмила.

По ее словам, родители постоянно жаловались на поведение маленького таджика. Он матерился, оскорблял родителей других детей, толкал их и портил имущество.

«Однажды он сказал одноклассникам, что изнасилует их матерей. В школе затащил маленькую девочку в туалет и снял с нее трусы. Не стерпев всего этого, в ноябре в администрацию школы на него пожаловалась мама одного мальчика», — отметила Людмила.

Она утверждает, что из местной администрации последовал ответ: «Работа проведена».

«В декабре накал был такой, что я поехала в отдел образования Боровского района и консультировалась по поводу того, что мы сможем сделать. Мне объяснили, что можно написать заявления директору. Хотелось понять, как обезопасить наших детей», — сказала Людмила. Она добавила, что второго, 11-летнего насильника в селе никто не знает. Возможно, он не учился в школе.

Мигранты-таджики пригрозили изнасиловать всех русских женщин

Другая местная жительница Анна рассказала NEWS.ru, что в селе проживает множество мигрантов с семьями. Как правило, только отцы знают русский язык, матери и дети — нет. Одному мальчику из Средней Азии запретили ходить в детский сад, потому что у него не было прививок.

По словам женщины, один из мигрантов публично заявил, что девочку никто не насиловал, и якобы написал в чате жителей: «Придет время, и вы не сможете открыть свои рты».

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Среди них есть и нормальные люди, кто честно работает. В среду с пяти до восьми часов утра в деревне был большой рейд по мигрантам. Многих увезли в автобусах. Затем местные жители собрались у здания администрации. Там же были ее глава и директор школы. Оба не признали свою ответственность», — заявила NEWS.ru Анна.

По ее словам, директор школы отвечала, что не получала жалоб на детей мигрантов, но на руках у родителей есть доказательства обратного. Глава поселения, как считает Анна, вел себя так, словно ничего страшного не случилось.

«Мне показалось, что он на все закрывает глаза. Разве не он должен бить тревогу, что в его поселении развелось столько нелегалов? Если бы директор школы реагировала на жалобы, которые поступали на этого мальчика, привела бы инспекцию по делам несовершеннолетних, опеку, то он давно бы стоял на учете и был под особым контролем. Зачем мигранты так агрессивно пытаются насадить нам свою культуру?» — высказала мнение Анна.

NEWS.ru направил запрос директору школы и главе администрации села Кривское.

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