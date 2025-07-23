В СПЧ раскрыли, как накажут изнасиловавших девочку малолетних мигрантов

Семьи малолетних мигрантов из Таджикистана, изнасиловавших девочку под Обнинском, задержаны, рассказал NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, в скором времени их могут выдворить из страны. Он отметил, что в последнее время количество подобных преступлений увеличивается.

Эти животные задержаны, все находятся у правоохранителей. Им грозят уголовное дело и депортация. Место, где они находятся, специально не называется, чтобы не было самосуда. Я давно говорю, что наказания за преступления сексуального характера должны быть по максимуму ужесточены. Во всех странах за это грозит вплоть до пожизненного заключения. Количество подобных преступлений увеличивается, мы уже два года говорим, что они растут среди несовершеннолетних приезжих, — сообщил Кирилл Кабанов.

Он отметил, что ситуацию поставил на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Я считаю, что в Калугу должны быть приведены дополнительные силы правоохранителей, чтобы перетрясти все диаспоры, — прокомментировал Кабанов.

Ранее Кабанов высказался о мигрантах, перекрывших дорогу военному грузовику. По его словам, подобные преступления должны пресекаться очень жестко. Если это было сделано намеренно, можно говорить о попытке возбуждения уголовного дела.