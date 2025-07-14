Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 17:23

В СПЧ раскрыли, как накажут перекрывших дорогу военному грузовику мигрантов

Член СПЧ Кабанов: перекрывшие дорогу военным мигранты получат большой срок

Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Если приезжие из Узбекистана и Таджикистана намеренно перекрыли дорогу машине с военным грузом, в их отношении можно будет возбудить уголовное дело по статье о дискредитации армии, поделился мнением с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, в последнее время мигранты «ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют».

Если это было сделано умышленно и с какими-то негативными мотивациями, можно будет говорить о попытке возбуждения уголовного дела о дискредитации армии. Но материалов следствия мы пока не видели. В последнее время иностранные граждане, трудовые мигранты ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют, — заявил Кабанов.

Он напомнил, что 11 июня иностранцы перекрыли дорогу на проспекте Генерала Дорохова и пошли на вечерний намаз. Люди вынуждены были ждать несколько часов, скорая помощь тоже не могла проехать. Кабанов призвал жестко наказывать за подобное поведение.

Такие вещи должны пресекаться сразу и жестко, чтобы люди понимали: любое нарушение законодательства, проявления неуважения к нашим законам, гражданам автоматически грозит высылкой из страны с очень тяжелыми юридическими последствиями, — отметил Кабанов.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что если соответствующие данные подтвердятся, то мигрантов, перекрывших дорогу военному грузовику, могут лишить свободы на срок до 10 лет. Также парламентарий обратил внимание на то, что иностранцы могли действовать по указанию кураторов из враждебной РФ страны.

мигранты
Московская область
скандалы
СВО
уголовные дела
СПЧ
Кирилл Кабанов
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»
В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько заработали для будущих пенсионеров в I полугодии
Беременные студентки смогут рассчитывать на крупное пособие с 1 сентября
Аллерголог раскрыла смертельно опасный материал в подушках
Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Критика СВО и России, 14 лет строгого режима: где скрывается Борис Акунин
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.