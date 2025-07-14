В СПЧ раскрыли, как накажут перекрывших дорогу военному грузовику мигрантов

Если приезжие из Узбекистана и Таджикистана намеренно перекрыли дорогу машине с военным грузом, в их отношении можно будет возбудить уголовное дело по статье о дискредитации армии, поделился мнением с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, в последнее время мигранты «ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют».

Если это было сделано умышленно и с какими-то негативными мотивациями, можно будет говорить о попытке возбуждения уголовного дела о дискредитации армии. Но материалов следствия мы пока не видели. В последнее время иностранные граждане, трудовые мигранты ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют, — заявил Кабанов.

Он напомнил, что 11 июня иностранцы перекрыли дорогу на проспекте Генерала Дорохова и пошли на вечерний намаз. Люди вынуждены были ждать несколько часов, скорая помощь тоже не могла проехать. Кабанов призвал жестко наказывать за подобное поведение.

Такие вещи должны пресекаться сразу и жестко, чтобы люди понимали: любое нарушение законодательства, проявления неуважения к нашим законам, гражданам автоматически грозит высылкой из страны с очень тяжелыми юридическими последствиями, — отметил Кабанов.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что если соответствующие данные подтвердятся, то мигрантов, перекрывших дорогу военному грузовику, могут лишить свободы на срок до 10 лет. Также парламентарий обратил внимание на то, что иностранцы могли действовать по указанию кураторов из враждебной РФ страны.