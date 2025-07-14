Мигранты заблокировали грузовик с грузом для солдат: им грозит депортация

На границе Московской области вспыхнул скандал. На одной из парковок, расположенной вдоль трассы, мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат. Водитель возмутился и потребовал для иностранцев наказания. Что произошло на самом деле, понесут ли мигранты ответственность, в каком случае они могут ее избежать — в материале NEWS.ru.

Как мигранты перекрыли дорогу военной машине

Конфликт произошел на парковке для грузовиков, расположенной вдоль одной из подмосковных трасс. По словам водителя машины, рабочие из Таджикистана и Узбекистана заблокировали ему дорогу и стали указывать, где можно парковаться и ездить. Мужчина записал эмоциональное видео.

«Сюда надо по-любому дружину присылать какую-то и наводить порядок. Специально фурами перекрыли мне выезд. Я не могу выехать. Вы что? Это русская земля! Пока русские воюют, эти совсем обнаглели», — заявил водитель на видео.

Также на кадрах видно, что на той же самой парковке стоят и другие военные машины.

Как россияне отреагировали на то, что мигранты перекрыли дорогу

Жители Московской области активно обсуждают в соцсетях случившееся. Александр рассказал NEWS.ru, что эта парковка находится на границе Московской и Тульской областей, за Каширой.

«Я бывал там много раз восемь лет назад. Там продают кофе и есть шиномонтаж, но дорога всегда забитая. Все очень неорганизованно: все встают как хотят. И много людей паркуется: номера встречаются из разных стран. Заехать туда очень тяжело. Многие приезжают на парковку, чтобы быстро перекусить и ехать по своим делам», — поделился Александр.

Большинство людей возмущены тем, что мигранты перекрыли дорогу военному транспорту.

«Страну продали, а нашим властям все равно», — возмутился Артем.

Евгений написал, что этот инцидент произошел с армейским водителем, который вернулся из зоны СВО.

«Бойцы на передовой и не сознают масштабов происходящего в тылу», — поделился он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будет ли возбуждено уголовное дело

Если мигранты перекрыли дорогу умышленно и с какими-то негативными мотивациями, можно будет говорить о попытке возбуждения уголовного дела о дискредитации армии, заявил NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Но материалов следствия мы пока не видели, напомнил он.

«В последнее время иностранные граждане, трудовые мигранты ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют. Это стало нормой. В пятницу они перекрыли дорогу на проспекте Генерала Дорохова и пошли на вечерний намаз. А люди стояли несколько часов и не могли пройти. Скорая помощь тоже не могла проехать», — заметил Кабанов.

По его словам, такие вещи должны пресекаться сразу и жестко, чтобы люди понимали: любое нарушение российского законодательства автоматически грозит им высылкой из страны и другими тяжелыми последствиями. Также Кабанов назвал группу мигрантов, перекрывших дорогу военным грузовикам, частью организованной этнической преступности. Он предположил, что они действуют по указанию кураторов из вражеской страны.

«Если информация подтвердится, должна быть уголовная ответственность. Посмотрим, как будет развиваться история. Но, судя по практике, я думаю, жесткого наказания им не будет», — поделился мнением Кабанов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какое наказание грозит мигрантам за перекрытие дороги

Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал NEWS.ru, что действия иностранцев могут быть квалифицированы по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

«В рамках доследственной проверки, что проводится сейчас, правоохранители обязаны установить все обстоятельства и участников данного инцидента. Нужно осмотреть место происшествия и составить необходимый протокол, получить объяснение от потерпевшего, свидетелей и участников», — заявил он.

Карабанов подчеркнул, что нужно изъять для изучения информацию с видеорегистраторов даже тех участников движения, кто проезжал мимо этого места, когда там произошел конфликт.

«Также нужно изъять изображения с камер наружного наблюдения, произвести осмотр жилищ участников данного преступления», — сказал адвокат.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что этим делом должна заниматься военная прокуратура со всеми вытекающими последствиями.

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