В СПЧ предположили, почему жилищные сертификаты выдают мигрантам

В некоторых случаях членам этнических диаспор в России удается «купить благосклонность» чиновников, поделился мнением с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал новость о том, что администрация Мытищ отказала в возможности претендовать на жилищный сертификат русской многодетной семье, но выдала его иностранцам.

Каждый представитель любой этнической группы ежемесячно сдает деньги в своих чатах на содержание диаспоры. Что делает диаспора? Поддерживает своих членов, начиная с юристов, заканчивая различными коррупционными историями, продвигает их, защищает их интересы, — сказал Кабанов.

Ранее стало известно о том, что семье с четырьмя детьми в Мытищах отказали в возможности претендовать на жилищный сертификат, потому что мать и старшая дочь прописаны в другом регионе.

В январе жилье в Мытищах выдали семье выходцев из Таджикистана, что вызвало общественный резонанс. Мэр города Юлия Купецкая заявила в ответ на обвинения жителей, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова проживает в РФ 14 лет, оба имеют российское гражданство. Впоследствии Самадову задержали и обвинили в мошенничестве.