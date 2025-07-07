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07 июля 2025 в 17:13

В СПЧ предположили, почему жилищные сертификаты выдают мигрантам

Член СПЧ Кабанов: диаспоры покупают благосклонность чиновников в Мытищах

Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В некоторых случаях членам этнических диаспор в России удается «купить благосклонность» чиновников, поделился мнением с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал новость о том, что администрация Мытищ отказала в возможности претендовать на жилищный сертификат русской многодетной семье, но выдала его иностранцам.

Каждый представитель любой этнической группы ежемесячно сдает деньги в своих чатах на содержание диаспоры. Что делает диаспора? Поддерживает своих членов, начиная с юристов, заканчивая различными коррупционными историями, продвигает их, защищает их интересы, — сказал Кабанов.

Ранее стало известно о том, что семье с четырьмя детьми в Мытищах отказали в возможности претендовать на жилищный сертификат, потому что мать и старшая дочь прописаны в другом регионе.

В январе жилье в Мытищах выдали семье выходцев из Таджикистана, что вызвало общественный резонанс. Мэр города Юлия Купецкая заявила в ответ на обвинения жителей, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова проживает в РФ 14 лет, оба имеют российское гражданство. Впоследствии Самадову задержали и обвинили в мошенничестве.

Кирилл Кабанов
диаспоры
мигранты
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жильё
Максим Ширяев
М. Ширяев
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