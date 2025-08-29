День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:49

В СПЧ заявили о формировании «этноанклава» в России

Член СПЧ Кабанов обвинил власти ХМАО в формировании этноанклава

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ханты-Мансийский автономный округ превратился в «этноанклав» вследствие миграционной политики региональных властей, написал в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его словам, завоз еще 5 млн мигрантов может принести разрушительные последствия для страны.

Этот регион-этноанклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти, — написал Кабанов.

Правозащитник отметил, что ответственности за ситуацию в равной степени несут бизнес и местные власти.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев выразил мнение, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода.

мигранты
ХМАО
Кирилл Кабанов
иностранцы
