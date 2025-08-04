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04 августа 2025 в 12:23

В СПЧ предупредили о попытке мигрантов «выдавить» россиян из страны

Член СПЧ Кабанов: мигранты видят в россиянах конкурентов и хотят их выдавить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигранты видят в россиянах конкурентов, которых необходимо выдавить из страны, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. В эфире телеканала «Царьград» он выразил мнение, что в России назревает цивилизационный конфликт.

Они видят в наших согражданах, в жителях тех анклавов, где они проживают, — конкурентов, которых надо выдавить. Потому что они хотят жить по своим правилам, принципам и традициям, — полагает Кабанов.

Он также предположил, что на мигрантов давит само наличие коренного населения, которое диктует неблизкий для них образ жизни. По мнению Кабанова, это является большой проблемой для России.

Они хотят резать баранов на детских площадках, говорить на своем языке, жить по своим традициям, ходить в никабах. <…> Это является проблемой. Это называется «цивилизационный конфликт», и его мы никак не избежим, — заключил член СПЧ.

До этого политолог Иван Скориков выразил мнение, что необходимо ввести ценз на выдачу лицензий на владение оружием мигрантам и новым гражданам России. При этом, по его словам, можно сделать исключение для участников СВО.

Россия
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Кирилл Кабанов
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