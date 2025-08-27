День знаний — 2025
27 августа 2025 в 09:51

В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей

Депутат Цивилев ищет способы устранить лазейки для мигрантов-нарушителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев считает, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером, надо усилить ответственность работодателей. По его мнению, высказанному «Парламентской газете», нужны штрафы для юрлиц, допускающих такое.

Именно такие случаи — повод для обоснованных опасений, что заинтересованные лица будут искать пути обхода ограничений, в том числе по уже привычным схемам, — заявил парламентарий.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода.

Позже депутат Госдумы Гарри Мурадян заявил, что запрет мигрантам работать в доставке может привести к тому, что она станет роскошью. По его словам, в Санкт-Петербурге, где ограничение уже ввели, дефицит курьеров может достичь 40 тысяч человек.

