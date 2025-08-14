Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:03

В Госдуме оценили возможный запрет на работу мигрантов курьерами

Депутат Мурадян: без мигрантов доставка станет роскошью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет мигрантам работать в доставке может привести к тому, что она станет роскошью, заявил 360.ru депутат Госдумы Гарри Мурадян. По его словам, в Санкт-Петербурге, где ограничение уже ввели, дефицит курьеров может достичь 40 тысяч человек.

Как бы странно это ни казалось, но все те блага цивилизации в виде удобных сервисов по доставке день в день, доставки бесплатно, доставки вовремя, они все пропадут, потому что стоимость доставки настолько поднимется, что сервис станет роскошью, — заявил он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода.

До этого Беглов ввел временный запрет на работу иностранцев в такси. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

мигранты
Госдума
Россия
курьеры
