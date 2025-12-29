Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 06:54

Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине

Макрон: в январе пройдет встреча коалиции для обеспечения безопасности Украины

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Страны, готовые усиливать поддержку Украины, проведут встречу на высшем уровне в начале января 2026 года, сообщил в социальной сети Х президент Франции Эммануэль Макрон. Инициатором сбора так называемой «коалиции желающих» выступил он сам.

Мы соберем страны «коалиции желающих» в Париже в начале января, — написал Макрон.

На встрече будет окончательно определен конкретный вклад каждой страны в дело предоставления гарантий безопасности Киеву. Макрон добавил, что вместе с европейскими государствами над прогрессом в достижении мира работают президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Ранее президент США анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник, 29 декабря, он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен, и достижение мирного соглашения займет больше времени.

Также республиканец сообщил о готовности России оказать помощь в восстановлении Украины после урегулирования конфликта. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин выразил эту позицию в ходе их телефонного разговора. Глава Белого дома назвал его «очень щедрым» в вопросах содействия Киеву.

Эммануэль Макрон
коалиция
Украина
гарантии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
Составлен список лучших направлений для зимнего отдыха за границей
Зимния идиллия: +10 в Сочи, −10 в Москве: какая будет погода в январе
«Ползает на животе»: на Западе обратили внимание на унижение Европы
Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине
После смертельного пожара на Камчатке возбудили уголовное дело
Кинокритик назвал самые стоящие фильмы 2025 года
Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной»
Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон
Гидрометцентр дал итоговый прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве
Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску
ВСУ под Димитровом пропустили как «своих» разведку ВС России
Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион
Зеленский не сумел скрыть волнения после переговоров с Трампом
SHOT: серия взрывов раздалась в одном из российских городов
«Поднять руку на женщину?»: политик в Дагестане лишился поста из-за дебоша
Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину
Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета
Сонник: убить паука — к деньгам или измене?
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.