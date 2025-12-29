Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине Макрон: в январе пройдет встреча коалиции для обеспечения безопасности Украины

Страны, готовые усиливать поддержку Украины, проведут встречу на высшем уровне в начале января 2026 года, сообщил в социальной сети Х президент Франции Эммануэль Макрон. Инициатором сбора так называемой «коалиции желающих» выступил он сам.

Мы соберем страны «коалиции желающих» в Париже в начале января, — написал Макрон.

На встрече будет окончательно определен конкретный вклад каждой страны в дело предоставления гарантий безопасности Киеву. Макрон добавил, что вместе с европейскими государствами над прогрессом в достижении мира работают президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Ранее президент США анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник, 29 декабря, он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен, и достижение мирного соглашения займет больше времени.

Также республиканец сообщил о готовности России оказать помощь в восстановлении Украины после урегулирования конфликта. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин выразил эту позицию в ходе их телефонного разговора. Глава Белого дома назвал его «очень щедрым» в вопросах содействия Киеву.