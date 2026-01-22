Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 06:43

В СВР раскрыли планы коалиции желающих на Украину

Нарышкин: коалиция желающих продвигает неприемлемые для РФ условия по Украине

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Так называемая коалиция желающих пытается сорвать процесс мирного урегулирования по Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, группа европейских стран пытается продвигать неприемлемые для России условия.

Европейские страны, прежде всего страны, входящие в эту коалицию, одиозную коалицию желающих, пытаются внедрить в систему будущих мирных договоренностей абсолютно неприемлемые для России условия, — указал он.

Комментарий Нарышкина связан с недавней встречей коалиции в Париже, где обсуждались «гарантии безопасности» для Украины с участием американских представителей. По итогам переговоров стороны договорились о продолжении военной поддержки Киева и подписали декларацию о возможном размещении своих войск на Украине после заключения мира. Российский МИД назвал такие сценарии категорически неприемлемыми и ведущими к эскалации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных». Такой оценки страны удостоились из-за агрессивной поддержки Киева и возможной миротворческой миссии на территории Украины.

коалиция
Украина
переговоры
срывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT узнал, что Кокорин «забил» на коммунальные платежи
В Соцфонде подготовили данные для назначения пенсий 1,5 млн россиян
Япония осталась без стратегического сырья из-за ответных санкций России
Генпрокуратура приняла новое решение по делу экс-замминистра Иванова
Известный фигурист дал ценный совет Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой
Раскрыто, какой срок получил бы Мартынов за убийство Лермонтова в 2026 году
Разнос техники ВСУ, спасение сослуживцев: новости СВО к утру 22 января
Стало известно, сколько мирных граждан погибли от атак ВСУ в 2026 году
Москалькова: Киев вернул тела двух военных, попавших в плен без ранений
Москалькова рассказала о массовых захоронениях после вторжения ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 января: инфографика
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Трамп раскрыл, почему перестал называть коронавирус «китайским вирусом»
Появились новые детали по работе на месте обвалившегося ТЦ в Новосибирске
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 30 БПЛА
В Британии оценили подготовку военных США для проведения операций в Арктике
Назван самый полезный продукт в зимнее время
Появились новые подробности в деле «политеховского маньяка»
Путин оценил Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.