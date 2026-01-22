В СВР раскрыли планы коалиции желающих на Украину Нарышкин: коалиция желающих продвигает неприемлемые для РФ условия по Украине

Так называемая коалиция желающих пытается сорвать процесс мирного урегулирования по Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, группа европейских стран пытается продвигать неприемлемые для России условия.

Европейские страны, прежде всего страны, входящие в эту коалицию, одиозную коалицию желающих, пытаются внедрить в систему будущих мирных договоренностей абсолютно неприемлемые для России условия, — указал он.

Комментарий Нарышкина связан с недавней встречей коалиции в Париже, где обсуждались «гарантии безопасности» для Украины с участием американских представителей. По итогам переговоров стороны договорились о продолжении военной поддержки Киева и подписали декларацию о возможном размещении своих войск на Украине после заключения мира. Российский МИД назвал такие сценарии категорически неприемлемыми и ведущими к эскалации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных». Такой оценки страны удостоились из-за агрессивной поддержки Киева и возможной миротворческой миссии на территории Украины.