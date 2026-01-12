«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине Подполковник Дэвис: план Стармера по размещению войск на Украине не имеет смысла

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече «коалиции желающих» в Париже высказал бессмысленную идею, заявил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Он указал, что декларативный план о размещении войск на Украине не получится реализовать, так как у европейских стран нет реальных сил.

По мнению Дэвиса, Стармер предлагает разместить несуществующие войска для обеспечения гипотетического прекращения огня, которое, скорее всего, не будет достигнуто. Он также задался вопросом о целесообразности парижской встречи «коалиции желающих», если озвученные планы носят лишь политический характер и не имеют конкретного содержания.

Стармер признает: это всего лишь «политическое заявление», и на самом деле никакого плана по отправке британских войск куда-либо нет. Так зачем вообще был Париж? – написал Дэвис.

Стармер заявил, что участники коалиции подписали в Париже декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения, а также создать военные базы и склады техники. Встреча прошла с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и советника американского лидера Джареда Кушнера.

Ранее журналисты Daily Mail заявили, что Стармер придумал нереалистичный план по отправке британских военных на Украину. Они подчеркнули, что политику не стоит доверять решение кризиса в Киеве.