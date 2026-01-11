Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:21

«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины

DM: Стармер придумал бредовый план с военными на Украине

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер придумал нереалистичный план по отправке британских военных на Украину, заявили в издании Daily Mail. Журналисты подчеркнули, что политику не стоит доверять решение кризиса в Киеве.

Ему нельзя доверять проведение подобной политики. Когда дело доходит до военных вопросов, Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности, — заявили аналитики.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что европейские политики хотят разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей, которых Европа хочет достичь с помощью ввода миротворческих сил в страну.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подразделения западных военных и техника на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законных целей. Так она отреагировала на подписание членами «коалиции желающих» в Париже декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира».

